Альтернативы - TermsFeed
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. предлагает интерфейсные решения для прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.
Piwik PRO
piwik.pro
Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Termly
termly.io
Защитите свой бизнес с помощью наших БЕСПЛАТНЫХ генераторов юридической политики и менеджера согласия на использование файлов cookie GDPR! Получите необходимые решения по обеспечению соответствия за считанные минуты.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям реализовать отличный пользовательский интерфейс конфиденциальности, который уважает выбор и дает людям контроль над своими данными. Наши глобальные UX-решения для обеспечения конфиденциальности предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных и вкл...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.
TrustArc
truste.com
TrustArc устраняет разрыв между конфиденциальностью и данными, обеспечивая более глубокое понимание, более широкий доступ и постоянное соблюдение требований.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
iubenda
iubenda.com
Сделайте свои сайты и приложения юридически совместимыми на нескольких языках и в соответствии с различными законами (включая GDPR) с помощью наших самообновляющихся решений, разработанных юристами.
Osano
osano.com
Osano — это простая в использовании платформа конфиденциальности данных. Мгновенно приведите свой веб-сайт в соответствие с CCPA, GDPR и отслеживайте все правила конфиденциальности вашего поставщика.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области обеспечения безопасности при выходе на рынок. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это решение для согласия на использование файлов cookie, которое помогает вашему веб-сайту легко обеспечить соответствие требованиям GDPR и CCPA. Создайте пожизненную бесплатную учетную запись!
Zendata
zendata.dev
Полнофункциональная облачная платформа защиты данных посредством сканирования, мониторинга и исправления конфиденциальности в реальном времени для предприятий.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием со встроенной автоматизированной политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное п...
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфиденциальности легко настроить и предоставляет вам все необходимое для обеспечения соответствия требованиям.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — признанный лидер в области обеспечения соответствия требованиям электронной почты и SMS, а также управления списками исключений. Компания предоставляет удобное SaaS-решение, которое автоматизирует сбор, хранение и распространение данных о подавлении, необходимых для соблюдения таких законо...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — мощный, многофункциональный и невероятно простой в использовании инструмент. Эта услуга представляет собой решение для согласия на использование файлов cookie, соответствующее требованиям GDPR, которое упрощает управление файлами cookie. Мы требуем четкого согласия от каждого посетителя ...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компания-разработчик программного обеспечения в Стокгольме и Лондоне, которая разрабатывает технологии для практического управления персональными данными. Наша миссия — помочь сделать защиту данных проще и доступнее для предприятий и организаций всех размеров. Наше решение по обеспечению ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для разрешения файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, ...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...
Ketch
ketch.com
Ketch позволяет предприятиям и платформам завоевывать доверие потребителей и расти благодаря данным. Платформа Ketch Trust by Design — это скоординированный набор приложений, инфраструктуры и API, который снижает затраты и сложность операций по обеспечению конфиденциальности и мобилизует ответственн...
DATEV
datev.de
Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.
Axeptio
axept.io
Создайте положительный опыт согласия. Это соответствует правилам конфиденциальности данных и предлагает вашим пользователям реальный выбор, который создает предпочтение вашему бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа управления согласием №1 для маркетологов. Маркетинговые данные необходимы для вашего бизнеса. Но то же самое относится и к соблюдению. CMP информации о файлах cookie позволяет легко получить действительное согласие пользователя на вашем веб-сайте. Включите сбор данных, обеспечивая при это...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...