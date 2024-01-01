Альтернативы - teQatlas
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
SparkToro
sparktoro.com
Наша миссия — облегчить поиск веб-сайтов, блогов, подкастов, социальных аккаунтов и публикаций, которые достигают вашей аудитории.
TechInsights
techinsights.com
Авторитетная аналитическая платформа в области полупроводников и микроэлектроники.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow определяет лучшую облачную инфраструктуру и продукты API для вашего варианта использования, экономя вам недели душераздирающего анализа для каждого важного решения.
SPEEDA Edge
sp-edge.com
Ощутите преобразующую силу SPEEDA Edge, новаторского инновационного исследовательского центра, который по-новому определяет эффективность и рентабельность. Объединяя опытных аналитиков, надежную обработку данных и глобальные операции в США, Японии и Шри-Ланке, SPEEDA Edge расширяет возможности иссле...
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace — это платформа сравнения программного обеспечения, инструментов и услуг, созданная для небольших юридических фирм. Цель Lumose Marketplace — предоставить юристам лучшую альтернативу поиску поставщиков для своих фирм, будь то программное обеспечение клиентского портала или параюри...
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services — ведущий поставщик информационных ресурсов для учреждений, включая услуги по открытиям, журналам и электронным пакетам, исследовательские базы данных, электронные книги, цифровые архивы, ресурсы здравоохранения, корпоративные ресурсы, консультации для читателей и многое д...
buyr
buyr.com
Buyr.com — это новый способ совершения покупок, он прост в использовании и позволяет делать покупки в зависимости от продукта, а не магазина. Buyr.com разработал запатентованный алгоритм, позволяющий предлагать вам лучшие цены. На первый взгляд buyr.com может показаться похожим на многие другие биз...
Baymard
baymard.com
Институт Бэймарда предоставляет вам более 130 000 часов крупномасштабных UX-исследований: вы узнаете, какие проекты вызывают проблемы с юзабилити, как создать «самый современный» пользовательский опыт и как эффективность вашего UX соотносится с ведущими в отрасли сайтами. Исследования публикуются в...
Batimatech
batimatech.com
Batitech — это некоммерческая организация (НКО), выступающая в качестве катализатора сообщества строительства, технологий и устойчивого развития, чья миссия — способствовать инновациям, сотрудничеству, гибкости и интеграции лучших цифровых решений в бизнес-экосистеме и учреждениях Batitech.
ABI Research
abiresearch.com
ABI Research — глобальная технологическая аналитическая компания, предоставляющая практические исследования и стратегические рекомендации технологическим лидерам, новаторам и лицам, принимающим решения по всему миру. ABI Research занимает уникальное положение на стыке компаний конечного рынка и пос...
Pangea.ai
pangea.ai
Найм технических команд остается одной из самых больших бизнес-задач, с которыми сталкиваются компании. Pangea.ai решает проблемы найма на фрагментированном рынке талантов, объединяя проверенные агентства развития для более быстрого и упрощенного набора персонала. Гибкие возможности найма для удовл...
Omdia
omdia.com
Omdia — глобальный лидер в области аналитики и консультирования, который помогает вам соединить точки всей технологической экосистемы. Глубокие знания Omdia о технологических рынках в сочетании с практическими знаниями Omdia позволяют организациям принимать разумные решения для роста.
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research — единственный поставщик технологических исследований на основе конкретных случаев. Nucleus Research предоставляет аналитическую информацию, контрольные показатели и факты, которые позволяют клиентам Nucleus Research каждый день принимать правильные технологические решения. Исследов...
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com — это онлайн-платформа для поиска, рекомендаций и транзакций для лучшего в своем классе программного обеспечения и инфраструктуры для облачных решений для бизнеса, которая также помогает вам экономить деньги. MyCloudbazaar предоставляет конечным пользователям возможность искать, н...
mTab
mtab.com
mTab — это отмеченная наградами платформа анализа рынка, на которую полагаются ведущие предприятия, работающие с данными. Платформа mTab преобразует источники данных в оптимизированные истории, чтобы помочь брендам лучше понять своих клиентов и конкурентов, расширить возможности принятия решений и...
digitGaps
digitgaps.com
digitGaps — это калифорнийская компания, занимающаяся исследованием глобального рынка, которую предпочитает Fortune Global 500, а также партнер по выбору Forbes Global 2000 и Global RepTrak 100. digitGaps предлагает глобальную бизнес-информацию, идеи и аналитику в форме готовых отчетов, доступных ка...
Constellation Research
constellationr.com
Constellation Research — это исследовательская и консультационная фирма в области технологий, базирующаяся в Кремниевой долине, предоставляющая стратегическое руководство компаниям, стремящимся преобразовать свой бизнес посредством раннего внедрения экспоненциальных технологий.
Clarivate
clarivate.com
Clarivate — ведущий мировой поставщик информационных услуг. Clarivate предоставляет людям и организациям доступ к информации, которой они могут доверять, чтобы изменить свою точку зрения, свою работу и наш мир. Наши решения, основанные на подписке и технологиях, сочетаются с глубоким опытом в предме...
CarrierSource
carriersource.io
CarrierSource — это веб-сайт с обзорами перевозчиков, созданный для автотранспортных компаний с целью создания достойной репутации в Интернете, а также предоставляющий брокерам и грузоотправителям еще один уровень в процессе проверки с помощью экспертных оценок. У каждого активного перевозчика есть ...
Appwiki
appwiki.nl
Appwiki — сайт номер один с советами по программному обеспечению в Нидерландах. Голландские компании, от индивидуальных предпринимателей, предпринимателей малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных лиц, принимающих решения, находят и выбирают из него программное обеспечение для бизнеса. Они ...
SaaS Invaders
saasinvaders.com
SaaS Invaders — это частный сайт продаж веб-инструментов SaaS для стартапов! Каждую неделю SaaS Invaders помогает вам открыть для себя набор из 4 веб-инструментов с большой скидкой. Вам просто нужно зарегистрироваться бесплатно, и тогда вы сможете пользоваться очень полезными для вашего бизнеса прил...
TechJockey
techjockey.com
Techjockey.com — это первый в мире онлайн-магазин программного обеспечения, который поможет вам сравнить и выбрать программное обеспечение, соответствующее вашим потребностям. Techjockey.com — это команда IT-ниндзя, имеющая многолетний опыт в области кросс-платформенных навыков и интегрированных ме...
TradeWheel.com
tradewheel.com
TradeWheel.com — это крупная онлайн-торговая платформа, которая умело предлагает вам широкий круг экспортеров и производителей разного происхождения со всего мира. Tradewheel.com — это наиболее известная ведущая платформа, на которой трейдеры со всего мира могут встретиться и объединиться для укреп...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
Experts Exchange способствует росту и успеху профессионалов в области технологий во всем мире. Решайте быстрее с помощью базы данных Experts Exchange, содержащей более 4 миллионов технологических решений, изучайте технологические навыки с помощью исследовательских статей и видеороликов и постройте с...
GigaOM
gigaom.com
Gigaom помогает современному деловому человеку разобраться в огромных технологических изменениях, которые охватывают наш мир. Gigaom делает это посредством вебинаров, анализа и ведущих отраслевых исследований. Более 2 миллионов уникальных читателей ежемесячно обращаются к Gigaom, чтобы лучше понять ...
Olive
olive.app
Откройте для себя будущее принятия ИТ-решений и поиска программного обеспечения вместе с Olive. Olive — единственная платформа для поиска программного обеспечения, которая сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и человеческий опыт, помогая вам принимать более обоснованные решения. Пл...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
IDC
idc.com
IDC является ведущим мировым поставщиком рыночной информации, консультационных услуг и мероприятий для рынков информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских технологий. IDC помогает ИТ-специалистам, руководителям предприятий и инвестиционному сообществу принимать обоснованные решения ...
Forrester
forrester.com
Forrester — одна из самых влиятельных исследовательских и консалтинговых фирм в мире. Forrester помогает лидерам в сфере технологий, обслуживания клиентов, цифровых технологий, маркетинга, продаж и продуктовых функций использовать одержимость клиентами для ускорения роста. Благодаря собственным исс...
Gartner
gartner.com
Gartner предоставляет технологические исследования лидерам мирового технологического бизнеса для принятия обоснованных решений по ключевым инициативам.
ExpertFile
expertfile.com
ExpertFile — это облачный управляемый сервис и экспертная поисковая система, которая помогает организациям повысить качество входящего взаимодействия с потенциальными клиентами, используя их экспертный контент. Решение ExpertFile помогает улучшить рейтинг в поиске, повысить видимость рынка и способс...