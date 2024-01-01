Теникс — это филиал Кембриджского университета, изобретающий способ взаимодействия человечества с искусственным интеллектом для защиты и удовольствия. Чтобы защитить мир от неправильного использования ИИ, а также обеспечить, чтобы ИИ разрабатывался со страстью, волнением и радостью! Мы создаем платформу мониторинга и проверки MLOps, которая помогает разработчикам ИИ, работающим с данными компьютерного зрения, быстрее создавать более надежное программное обеспечение. В частности, наша платформа помогает разработчикам машинного обучения понять, что не так с их программным обеспечением, и исправить это. В «Тениксе» мы ставим перед собой смехотворно высокие цели и вместе стремимся пойти дальше, чем можно было себе представить. Мы начинаем с малого, усердно работаем и быстро добиваемся результатов, с открытым сердцем преодолевая неизбежные препятствия, потому что трудности подогревают наше горячее желание учиться. Тениксианцы не делают различия между работой и отдыхом. Мы просто следуем нашему видению совершенства, оставляя другим решать, работаем мы или играем.

Веб-сайт: tenyks.ai

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