Альтернативы - Template.net

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate (ранее Crello) — это платформа графического дизайна, с помощью которой каждый может быстро создавать интересные проекты для любой отрасли или случая — навыки дизайна не обязательны. Начните с выбора из более чем 150 тысяч профессионально разработанных шаблонов, которые уже отформатирован...