Мобильные телефоны и настраиваемые планы от Telstra позволят вам максимально эффективно использовать крупнейшую мобильную сеть Австралии. Начните покупать новейшие устройства Telstra сегодня.

Веб-сайт: telstra.com

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