Альтернативы - Telavox
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Zoho Meeting
zoho.com
Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
8x8 Work
8x8.com
Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Fuze
fuze.com
Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone — это облачный поставщик услуг телефонной связи для бизнеса, который помогает предприятиям повышать производительность с помощью мощных инструментов uCaaS. Компания net2phone, которой доверяют клиенты и партнеры по всему миру, произвела революцию на рынке телекоммуникаций, предложив телефо...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениям...
Zellim
zellim.com
Управляйте командами из одного простого приложения! Настраивайте рабочие процессы, отслеживайте прогресс команды и легко сотрудничайте из любой точки мира.
Commio
commio.com
Commio предлагает лучший способ обеспечить передачу голосовых и текстовых сообщений в облаке. Быстро приступайте к работе с помощью нашего интегрированного портала Commio io или гибких API. Мы упрощаем подключение ваших 40 высококачественных операторов связи к Twilio, Nexmo, Plivo, SignalWire или лю...
Telzio
telzio.com
От стартапов до крупных предприятий — компании по всему миру полагаются на Telzio для предоставления критически важных телефонных услуг. Простота развертывания, управления и масштабирования.
Thirdlane
thirdlane.com
Разработчик платформ и решений VoIP PBX и унифицированных коммуникаций для предприятий, поставщиков услуг интернет-телефонии и операторов колл-центров.
CINNOX
cinnox.com
Единая связь, диверсифицированный интеллект. Объединяя данные, людей, искусственный интеллект и опыт в одном месте, CINNOX дает организациям возможность проектировать, создавать и раскрывать возможности опыта «X» в движении, чтобы создавать выигрышные моменты для команд и клиентов.