Telavox

Telavox

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Веб-сайт: telavox.com

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Telavox — европейская технологическая компания в сфере телекоммуникаций, предлагающая ведущую в мире коммуникационную платформу с решениями для интеллектуальной и эффективной телефонии, УАТС, чата и многого другого. Основанная в 2003 году со штаб-квартирой в Мальмё, Швеция, компания Telavox в настоящее время насчитывает более 360 сотрудников. Платформа Telavox имеет более 300 000 бизнес-мест и 60 тысяч клиентов, работающих в 9 странах.
Категории:
Business
Платформы UCaaS

Веб-сайт: telavox.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Telavox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

GoTo

GoTo

goto.com

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Vonage

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Safe-mail.net

safe-mail.net

Snapforce CRM

Snapforce CRM

snapforce.com

Missive

Missive

missiveapp.com

BiPTT

BiPTT

biptt.com.br

Siteimprove

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