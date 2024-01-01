Telavox — европейская технологическая компания в сфере телекоммуникаций, предлагающая ведущую в мире коммуникационную платформу с решениями для интеллектуальной и эффективной телефонии, УАТС, чата и многого другого. Основанная в 2003 году со штаб-квартирой в Мальмё, Швеция, компания Telavox в настоящее время насчитывает более 360 сотрудников. Платформа Telavox имеет более 300 000 бизнес-мест и 60 тысяч клиентов, работающих в 9 странах.

Веб-сайт: telavox.com

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