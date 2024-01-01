Альтернативы - Teemyco
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
oVice
ovice.com
Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.
Spot
spotvirtual.com
Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.
SpatialChat
spatial.chat
Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch — супер-крутое приложение для видеочата. Вы можете создавать интерактивные виртуальные комнаты и настраивать их по своему усмотрению. Он подходит для встреч и рабочих мест.
Deskmy
deskmy.com
Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
RemoteHQ
remotehq.com
Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...
Sococo
sococo.com
Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
SoWork
sowork.com
Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...
Kumospace
kumospace.com
Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
Orum
orum.com
Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет продажи, объединяет команды и увеличивает доходы.
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow — это удаленный офис для выдающихся команд. Teamflow возвращает присутствие присутствия в офисе, энергию работы в одной комнате, спонтанность разговоров в коридоре — радость ощущения себя командой. В Teamflow вы видите свое видео в пузыре на плане виртуального офиса. Вы можете поделиться эк...
Kino Live
kino.live
Инструмент видеокоммуникации в рабочем пространстве, созданный для вдохновения. Kino объединяет удаленных сотрудников с помощью видеотехнологий, которые создают атмосферу офиса. Благодаря технологии Spaces у каждого человека есть выделенное пространство для взаимодействия, сотрудничества и вдохновен...
Koncert
koncert.com
Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.
Cosmos Video
cosmos.video
Сотрудничайте в любой момент со своей удаленной командой Пространства для совещаний команды, предназначенные для удаленных команд, которые могут сотрудничать в любой момент, не отвлекаясь. Попрощайтесь с ожиданием ответов, планированием звонков или обменом ссылками на встречи.
VoicePing
voice-ping.com
VoicePing — это виртуальное пространство для совместной работы, которое повышает производительность глобальных команд за пределы реального пространства. У вас будет лучший опыт общения и связей между участниками в разных местах. ✅ У нас есть распознавание голоса A.I. так что вам не придется составля...
WorkAdventure
workadventu.re
WorkAdventure — это платформа, позволяющая создавать полностью настраиваемые виртуальные миры для совместной работы. С помощью своего аватара вы можете спонтанно взаимодействовать со своими коллегами, клиентами, партнерами и т. д. Представьте себе все виды захватывающего опыта (набор персонала, адап...
DemoHop
demohop.com
Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок трудно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких к...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...