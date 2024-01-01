Альтернативы - Team Today

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После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или най...