Teachable Machine

Teachable Machine

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Веб-сайт: teachablemachine.withgoogle.com

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Teachable Machine — это простой в использовании веб-инструмент для создания моделей машинного обучения, не требующий специальных знаний или программирования. Его можно использовать для распознавания изображений, звуков и поз, собирая и группируя примеры в классы, которые вы хотите, чтобы компьютер выучил. Обучение модели происходит быстро, и вы можете мгновенно протестировать ее, чтобы увидеть, сможет ли она правильно классифицировать новые примеры. Модели можно экспортировать для использования на сайтах, в приложениях и т. д., и вы можете использовать их полностью на устройстве, при этом данные с веб-камеры или микрофона не покидают ваш компьютер. Teachable Machine совместима с TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch и Arduino, и вы можете использовать файлы или записывать примеры в реальном времени. Доступны учебные пособия, которые помогут пользователям начать работу, и с помощью Teachable Machine было создано множество проектов, таких как эксперимент «Сделай сам», соединяющий Arduino и Teachable Machine, вспомогательное коммуникационное устройство, игровой контроллер с использованием веб-камеры и листа бумаги. и физическую машину, которую вы можете научить быстро распознавать и сортировать объекты. Его даже можно использовать для создания контроллера для видеоигр. Это мощный инструмент для создания моделей машинного обучения с широким спектром приложений.

Веб-сайт: teachablemachine.withgoogle.com

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