Альтернативы - Teach 'n Go
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
GoTo
goto.com
GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...
Springboard
springboard.com
Онлайн-программы Springboard под руководством наставников гарантированно помогут вам трудоустроиться. Изучите науку о данных, UI/UX и программирование, создавая реальные проекты.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
PowerDMS
powerdms.com
Платформа №1 для управления политиками и соблюдением требований для организаций с высоким уровнем доверия. В реальном мире ваша политика, обучение и аккредитация не работают изолированно. Ваше программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям тоже не должно этого делать. Узнайте, поче...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
Whale
usewhale.io
Самый быстрый способ сплотить команду. Документируйте и централизуйте свои процедуры и процессы, обучайте свою команду и управляйте одним центральным источником ВСЕХ знаний вашей компании.
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возм...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте подписку на свои экспертные знания с помощью ИИ. Расширьте свою способность давать советы с помощью специального ИИ-помощника, основанного на вашей уникальной базе знаний.
Cloud Assess
cloudassess.com
Расширьте возможности своих сотрудников с помощью нашей платформы обучения и оценки в режиме реального времени, которая предназначена для высокопроизводительных организаций и поставщиков высшего образования, ориентированных на повышение квалификации. Наша платформа смешанного обучения предназначена ...
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
Создавайте бизнес-процессы с помощью ИИ. Если вы хотите привлечь новых людей, масштабировать или продавать или просто повысить производительность своей организации, PlaybookBuilder — теперь с ChatGPT — может вам помочь.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки модулей цифрового обучения. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...
Hickory
hickorytraining.com
Hickory — единственный инструмент обучения, ориентированный на удержание клиентов, превращающий сотрудников отдела продаж и обслуживания клиентов в экспертов по бренду. Приложение предсказывает, когда представитель забудет то, что он выучил, и планирует повторные упражнения с учетом его сильных и сл...
Apprentiscope
apprentiscope.com
Наша миссия в ApprentiScope — решить проблему глобальной нехватки талантов, сделав современное зарегистрированное ученичество масштабируемым и доступным для всех. Благодаря набору функций, которые позволяют нашим клиентам управлять всем, от набора персонала до соблюдения требований, наши продукты по...
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффектив...
Cognota
cognota.com
Cognota — первая и единственная операционная платформа для команд обучения и разработки. Наша платформа позволяет командам L&D оптимизировать управление запросами на обучение, улучшить планирование проектов и мощностей, быстро разрабатывать контент и более эффективно сотрудничать с МСП. Клиенты во в...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — это универсальная платформа с искусственным интеллектом для управления вашими талантами. Производительность, развитие и обучение — все в одном инструменте.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...