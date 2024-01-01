Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online

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Taylor & Francisco Online — это комплексная цифровая платформа для академических исследований и научных публикаций. Он управляется Taylor & Francisco Group, ведущим международным издателем академических журналов, книг и онлайн-ресурсов. Taylor & Francisco Online — это жизненно важный ресурс для доступа к научным исследованиям и их распространения, поддерживающий академическое сообщество надежными инструментами и обширным хранилищем знаний.

Веб-сайт: tandfonline.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Taylor & Francis Online, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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