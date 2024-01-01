Альтернативы - TaxCredible

Gusto

Gusto

gusto.com

Людская платформа Gusto помогает таким компаниям, как ваша, присоединиться, платить, страховать и поддерживать вашу трудолюбивую команду. Заработная плата, льготы и многое другое.

Pilot

Pilot

pilot.com

Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций из когда-либо созданных. ‍ Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10% от суммы возврата ден...

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предл...

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что тр...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...

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