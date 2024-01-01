Альтернативы - Tava Health

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Программное обеспечение Sawayo помогает компаниям выполнять обязательства работодателя и предпринимателя. Этот инструмент позволяет управлять документами с контролем возврата в режиме реального времени и архивированием, защищенным от аудита, юридически совместимым регистрированием рабочего времени с...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health предлагает корпоративное здравоохранение, основанное на фактических данных, обеспечивая интеграцию здоровья и благополучия австралийскому бизнесу.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink — это платформа поведенческого здоровья, предлагающая инновационную и комплексную помощь в области психического здоровья, предназначенную для удовлетворения индивидуальных потребностей, обеспечения доступа к нужной поддержке и точного отслеживания. Это стало возможным благодаря цифровой пл...

Corplife

Corplife

corplife.at

Мы предоставляем программное обеспечение для HR-технологий, ориентированное на тему дополнительных льгот. Миссия Corplife – способствовать удержанию сотрудников и укреплению отношений между работодателем и работником. Работодатель может предоставлять сотрудникам льготы для повседневной жизни, а такж...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR — это основная автоматизированная платформа расчета заработной платы, обслуживающая малый и средний бизнес в Мексике и размещенная в облаке. С Runa любой человек, с опытом расчета заработной платы или без него, может выплатить своим сотрудникам зарплату всего за 15 минут.

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