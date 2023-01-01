Tata Play (ранее Tata Sky) предлагает более 600 каналов через свой сервис DTH. Tata Play (ранее Tata Sky) с более чем 17 миллионами подключений является предпочтительным поставщиком услуг DTH-соединения в Индии. Выбирайте пакеты, планы и каналы DTH

Веб-сайт: tataplay.com

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