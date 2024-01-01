Tasnim News Agency

Tasnim News Agency

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Веб-сайт: tasnimnews.com

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Информационное агентство Тасним освещает последние новости из Ирана и мира в области политики, экономики, социальной сферы, культуры, спорта, исламского пробуждения и развлечений.

Веб-сайт: tasnimnews.com

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