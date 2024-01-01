Task & Purpose

Task & Purpose

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Веб-сайт: taskandpurpose.com

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Основанная в 2014 году Task & Purpose, с миссией информировать, привлекать, развлекать и защищать военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, ветеранов и их семьи. Ознакомьтесь с последними новостями, тенденциями, советами, обзорами и многим другим на сайте Task & Purpose.

Веб-сайт: taskandpurpose.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Task & Purpose, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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