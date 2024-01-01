Targum Video — это сверхбыстрый сервис перевода видео на базе искусственного интеллекта. Это позволяет пользователям легко переводить видео на несколько языков за считанные секунды. Использование сервиса предполагает загрузку видеофайла или предоставление ссылки на видео. После этого сервис автоматически определяет язык, расшифровывает и переводит видео и предоставляет пользователю хост. Сервис также размещает популярные видео на своей домашней странице и предоставляет платформу для обмена видео на различных платформах социальных сетей. Кроме того, пользователи могут подписаться на доступ к бета-версии, чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Targum Video — надежный и эффективный инструмент для быстрого и точного перевода видео.

Веб-сайт: targum.video

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