Многофункциональная платформа, предоставляющая высококачественные транскрипции и субтитры для видео.

Веб-сайт: taption.com

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