TalentRecruit — это система отслеживания кандидатов (ATS) на базе искусственного интеллекта и программное обеспечение для подбора персонала, предназначенное для оптимизации процесса найма как на предприятиях малого и среднего бизнеса, так и на предприятиях. Система позволяет рекрутерам эффективно находить, привлекать и нанимать лучших специалистов. TalentRecruit предлагает такие функции, как круглосуточный виртуальный помощник по подбору персонала ERIKA, который использует алгоритмы машинного обучения для поиска наиболее подходящих кандидатов на основе анализа данных кандидатов. Он также включает в себя многоканальный поиск, который помогает выявить лучшие таланты, а также эффективные функции предварительного отбора и оценки для эффективного процесса найма. Примечательно, что программное обеспечение ATS TalentRecruit использует искусственный интеллект в качестве мощной платформы поиска кандидатов, которая поддерживает такие элементы, как сайты вакансий, подключение к доскам объявлений и рекомендации сотрудников. Портал менеджера по найму предлагает целостное представление информации о кандидатах, обновления заявок, отзывы о профилях, утверждения вакансий и предложений и многое другое. Функция управления предложениями помогает привлечь лучших специалистов с минимальными задержками. Помимо этого, TalentRecruit также предлагает инструменты для адаптации, создания фирменного карьерного веб-сайта, автоматизации найма в кампусе и анализа показателей для полного контроля над ключевыми показателями эффективности найма. Он также уделяет особое внимание обеспечению многообразия и инклюзивности, а также гибкости платформы набора персонала.

Веб-сайт: talentrecruit.com

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