Альтернативы - TalentPulse

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Онлайн-курсы UX-дизайна от экспертов с признанными в отрасли сертификатами

Hone

Hone

honehq.com

Повышайте навыки своей команды. Hone предлагает масштабируемое обучение менеджеров, которое сочетает в себе лучший в своем классе опыт живого обучения с платформой для изменения поведения.

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегод...

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath была основана Доком Чайлдром в 1991 году, чтобы помочь отдельным людям, организациям и мировому сообществу включить интеллект сердца в свою повседневную жизнь.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.

The Forem

The Forem

theforem.co

МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОГОРТ В РЕАЛЬНОМ режиме Простая в использовании платформа Forem позволяет руководителям L&D обучать более 10–10 000 сотрудников одновременно.

Talaera

Talaera

talaera.com

Обучение деловому английскому для международных команд. Благодаря персонализированным решениям обучения по запросу для вашего международного рабочего места Talaera предлагает обучение для профессионалов, которые общаются в быстро меняющейся среде, используя разные каналы, часовые пояса и культуры. П...

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Мы предоставляем онлайн-решения для непрерывного корпоративного обучения, программ обучения по принципу «шесть сигм» и гибкого коучинга.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ — издатель обучающих ресурсов для развития навыков работы с людьми. Компания предлагает широкий спектр продуктов, основанных на исследованиях, включая бумажные и онлайн-оценки, экспериментальные игры, симуляции и воспроизводимые программы обучения.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo Group разрабатывает и распространяет инновационные решения для оценки и развития талантов, чтобы помочь клиентам максимизировать рост доходов, производительность и стабильность рабочей силы.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

Основанная в 2016 году, компания StarAgile превратилась в ведущего гиганта в сфере обучения и консалтинга, помогая студентам и специалистам по всему миру, предоставляя первоклассное онлайн-обучение мирового уровня. У нас работает команда увлеченных профессионалов, которые стремятся отвечать потребно...

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Будучи лидером в сфере обучения уже более 40 лет, Прайор помог более чем 11 миллионам человек достичь своих карьерных целей, предлагая комплексное, доступное и удобное обучение бизнесу, соблюдению нормативных требований и технике безопасности.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размыш...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.

LEADx

LEADx

leadx.org

Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, позволяющая развивать ваших сотрудников лично и профессионально. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, таким же, как ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодар...

EchoSpan

EchoSpan

echospan.com

EchoSpan: компания, предоставляющая обратную связь на 360 градусов

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