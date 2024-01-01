Альтернативы - TalentPulse
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Онлайн-курсы UX-дизайна от экспертов с признанными в отрасли сертификатами
Hone
honehq.com
Повышайте навыки своей команды. Hone предлагает масштабируемое обучение менеджеров, которое сочетает в себе лучший в своем классе опыт живого обучения с платформой для изменения поведения.
SHRM
shrm.org
SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегод...
HeartMath
heartmath.com
HeartMath была основана Доком Чайлдром в 1991 году, чтобы помочь отдельным людям, организациям и мировому сообществу включить интеллект сердца в свою повседневную жизнь.
Project Management Institute
pmi.org
Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.
The Forem
theforem.co
МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОГОРТ В РЕАЛЬНОМ режиме Простая в использовании платформа Forem позволяет руководителям L&D обучать более 10–10 000 сотрудников одновременно.
Talaera
talaera.com
Обучение деловому английскому для международных команд. Благодаря персонализированным решениям обучения по запросу для вашего международного рабочего места Talaera предлагает обучение для профессионалов, которые общаются в быстро меняющейся среде, используя разные каналы, часовые пояса и культуры. П...
Learnexus
learnexus.com
Мы предоставляем онлайн-решения для непрерывного корпоративного обучения, программ обучения по принципу «шесть сигм» и гибкого коучинга.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ — издатель обучающих ресурсов для развития навыков работы с людьми. Компания предлагает широкий спектр продуктов, основанных на исследованиях, включая бумажные и онлайн-оценки, экспериментальные игры, симуляции и воспроизводимые программы обучения.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group разрабатывает и распространяет инновационные решения для оценки и развития талантов, чтобы помочь клиентам максимизировать рост доходов, производительность и стабильность рабочей силы.
StarAgile
staragile.com
Основанная в 2016 году, компания StarAgile превратилась в ведущего гиганта в сфере обучения и консалтинга, помогая студентам и специалистам по всему миру, предоставляя первоклассное онлайн-обучение мирового уровня. У нас работает команда увлеченных профессионалов, которые стремятся отвечать потребно...
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лидером в сфере обучения уже более 40 лет, Прайор помог более чем 11 миллионам человек достичь своих карьерных целей, предлагая комплексное, доступное и удобное обучение бизнесу, соблюдению нормативных требований и технике безопасности.
Cognician
cognician.com
Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размыш...
Lingo Live
lingolive.com
Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.
LEADx
leadx.org
Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, позволяющая развивать ваших сотрудников лично и профессионально. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, таким же, как ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодар...
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan: компания, предоставляющая обратную связь на 360 градусов