Альтернативы - talent.io
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — это онлайн-торговая площадка для услуг фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу, позволяющую предлагать услуги клиентам по всему миру.
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японско...
Naukiri
naukri.com
Общайтесь с более чем 20 000 работодателями. Подайте заявку на миллионы вакансий в ведущих компаниях, отраслях и местах на сайте № 1 в Индии. Подайте заявку онлайн. Опубликуйте резюме сегодня.
Freelancer
freelancer.com
Найдите и наймите лучших фрилансеров, веб-разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок площадью 50 м. Получите котировки за считанные секунды. Опубликуйте свою работу онлайн прямо сейчас.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собс...
Monster
monster.com
Monster — ваш источник работы и возможностей карьерного роста. Ищите работу, читайте советы по карьере от экспертов по трудоустройству Monster и находите советы по найму и подбору персонала.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис по подбору персонала и поиску работы. Подайте заявку на 10 вакансий во Вьетнаме. Новые вакансии добавляются ежедневно. Настройте за секунды и начните общаться с работодателями за считанные минуты!
Malt
malt.com
Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (españo...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и полу...
Bark.com
bark.com
Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — это бесплатное и простое приложение №1 для поиска работы, позволяющее найти работу с частичной или полной занятостью, упростить подачу заявлений о приеме на работу, получить отличные советы по карьере и многое другое. Отлично подходит для студентов, подростков или тех, кому нужен гибкий г...
Toptal
toptal.com
Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольк...
Otta
otta.com
Только совпадения с учетом ваших предпочтений. Только самые интересные, инновационные и динамично развивающиеся компании. Отта поможет тебе найти эту работу. Тот, который идеально вам подходит. Узнайте свои лучшие рекомендации в интересных стартапах прямо сейчас.
Dice
dice.com
Создание сопроводительного письма AI уже здесь! Улучшите свои приложения и подчеркните свои навыки наиболее эффективным способом. Приложение Dice Tech Careers: найдите возможности своей мечты в сфере технологий, быстро получите работу и развивайте свою карьеру в сфере технологий... и все это на хо...
InfoJobs
infojobs.net
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CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
WorkGenius
workgenius.com
Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специал...
Talent.com
talent.com
Найдите подходящего таланта быстрее с Talent.com. Решения по подбору персонала для вашего бизнеса. Ожидайте большего от своей платформы поиска кандидатов. Индивидуальные стратегии поиска квалифицированных кандидатов и многое другое у вас под рукой. Удовлетворите свои потребности в найме с помощью на...
Andela
andela.com
Наше сообщество талантов включает более 77 тысяч программного обеспечения и более 100 навыков в более чем 60 странах. Мы находим, оцениваем, подбираем и нанимаем инженеров для вас.
Arc
arc.dev
Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!
Alura Market
alura.io
Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.
notch
order.notchordering.com
Notch упрощает оптовый заказ продуктов питания и напитков для ресторанов и поставщиков любого размера. Делайте все заказы, общайтесь и оплачивайте в одном месте.
Turing
turing.com
Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.