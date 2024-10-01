Альтернативы - talent.io

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японско...