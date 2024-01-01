Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Taikit состоит из более чем 500 предварительно разработанных компонентов, которые красивы, отзывчивы, поддерживают темный режим, а также имеют предварительно определенные фрагменты для Vue JS, React, Alpine и обычного HTML.

Веб-сайт: tailkit.com

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