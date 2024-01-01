Tailkit

Tailkit

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tailkit.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tailkit в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Taikit состоит из более чем 500 предварительно разработанных компонентов, которые красивы, отзывчивы, поддерживают темный режим, а также имеют предварительно определенные фрагменты для Vue JS, React, Alpine и обычного HTML.

Веб-сайт: tailkit.com

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