Альтернативы - Tagger Media
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Upfluence
upfluence.com
Увеличьте продажи с помощью авторского маркетинга. Маркетинг влияния, партнерские программы, управление авторами, пользовательский контент, представители бренда: создавайте ценные партнерские отношения для развития вашего бизнеса.
Respona
respona.com
Respona — это универсальное программное обеспечение для цифрового PR, маркетинга влияния и построения ссылок, которое сочетает в себе персонализацию и производительность.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence — это программное обеспечение с мощными функциями, которое помогает привлечь органический трафик в любую нишу. Это также помогает занять лидирующие позиции в поисковой выдаче. Это программное обеспечение создает обратные ссылки, чтобы привлечь новый трафик на ваш сайт без помощи рук. Са...
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ — это ведущая платформа услуг по построению ссылок, которая позволяет легко создавать авторитетные обратные ссылки, которой доверяют ведущие SEO-специалисты по всему миру.