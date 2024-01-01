Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Системы управления VR-контентом - Самые популярные приложения

Система управления контентом VR (CMS) используется организациями для сбора, хранения и анализа всего контента VR в централизованном месте. Поскольку виртуальная реальность продолжает развиваться, эти инструменты будут становиться все более важными для компаний, стремящихся управлять и организовывать весь виртуальный контент, созданный для целей компании. Пользователи могут загружать 360-градусные видео и изображения непосредственно на эти платформы и редактировать их в решении, часто используя функцию перетаскивания. Эти инструменты позволяют компаниям публиковать свой VR-контент прямо с платформы. Многие из этих решений также предлагают отчеты и аналитику, поэтому пользователи могут лучше понимать поведение аудитории, получающей доступ к этому контенту. Это программное обеспечение дает пользователям возможность создавать согласованность между VR-опытами, обеспечивая единообразие бренда и соответствие правительственным нормам. VR CMS не следует путать с AR CMS, которая представляет собой платформу, позволяющую пользователям загружать, управлять и публиковать AR-контент.