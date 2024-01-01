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VoIP-провайдеры - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для передачи голоса по интернет-протоколу (VoIP) использует IP-сеть для беспрепятственной передачи телефонных звонков, устраняя необходимость в дополнительной телефонной сети. Он представляет собой современную версию УАТС (частная телефонная станция), термин, относящийся к частным телефонным сетям внутри организаций. Поставщики VoIP предлагают различные типы УАТС, такие как размещенные УАТС, виртуальные УАТС и облачные УАТС, с различиями, главным образом, в уровне необходимого обслуживания пользователей. Требования к оборудованию для решений VoIP могут различаться. Некоторые провайдеры требуют использования своих конкретных телефонных систем, в то время как другие совместимы с любым проприетарным телефоном VoIP. Кроме того, некоторые провайдеры VoIP предлагают решение, называемое программным телефоном, которое позволяет пользователям совершать звонки с помощью своего личного сотового телефона либо в качестве дополнения, либо вместо традиционной УАТС. Возможности VoIP также интегрированы в другие типы коммуникационного программного обеспечения. Например, голосовой компонент в программном обеспечении для видеоконференций включается с помощью VoIP. Однако провайдеры VoIP предлагают возможность подключения через Интернет независимо от служб видеосообщений или других коммуникационных платформ. VoIP является ключевой функцией программного обеспечения UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) и программного обеспечения инфраструктуры контакт-центра. Многие решения UCaaS включают в себя как программные телефоны, так и УАТС.

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Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапов и малого бизнеса

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — американская компания, занимающаяся платформой облачных коммуникаций как услуги (CPaaS), базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также в...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

Виртуальная телефонная система для бизнеса и предприятий предлагает местные и бесплатные телефонные номера в более чем 50 странах за 3 минуты.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

Ring4

Ring4

ring4.com

Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Grasshopper

Grasshopper

grasshopper.com

Виртуальная телефонная система поможет вашему бизнесу оставаться организованным при поступлении большого количества звонков. Звучит профессионально и остается на связи.

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.

KrispCall

KrispCall

krispcall.com

Виртуальная облачная телефонная система, предлагающая надежные услуги телефонии для бизнеса. Отправляйте/принимайте SMS, VoIP-звонки на международные и местные номера из одного приложения.

Ooma Office

Ooma Office

ooma.com

Ooma — современный поставщик телефонных услуг для бизнеса и дома, а также интеллектуальных систем безопасности.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

Telnyx

Telnyx

telnyx.com

Общение с вашими клиентами не должно быть сложным. Наши коммуникационные API упрощают эту задачу.

Ringblaze

Ringblaze

ringblaze.com

Ringblaze — телефонная система для совместной работы

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.

Sonetel

Sonetel

sonetel.com

Имейте собственный местный номер телефона в любом городе и стране по вашему выбору. Отвечайте на звонки где угодно. От $1,79 в месяц.

Textr Team

Textr Team

textrapp.com

Всего за 7 долларов в месяц централизуйте все свои звонки, текстовые сообщения и голосовую почту в одном приложении. Получите массовую рассылку SMS, автосекретаря и функции TOS Ai!

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...

Truly

Truly

truly.co

Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.

VoIPstudio

VoIPstudio

voipstudio.com

Удобная услуга VoIP-телефонии для бизнеса. VoIPstudio — это отмеченная наградами услуга VoIP-телефонии, которая предоставляет вашему бизнесу все необходимое всего за 4,99 доллара США в месяц. Никаких контрактов, никаких хлопот, никакой суеты.

Fuze

Fuze

fuze.com

Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

Zadarma предлагает виртуальные телефонные номера в более чем 100 странах, бесплатную облачную АТС и CRM-системы. Видео-конференция. Отслеживание звонков. Речевая аналитика. Попробуй сейчас!

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

Телефонная система, созданная для ведения бизнеса где угодно. Превратите свои телефоны и настольные компьютеры в виртуальную телефонную систему, готовую к работе где угодно: в офисе, дома и в дороге.

Kixie

Kixie

kixie.com

Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения Компания CommPeak ставит перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, под...

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проек...

OnSIP

OnSIP

onsip.com

Облачная АТС OnSIP — это полная замена телефонной системы. Работайте из дома с помощью настольных и мобильных приложений, видеоконференций и доступа к экспертной поддержке.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

Toky

Toky

toky.co

Современная телефонная система, которая работает так же, как и вы Легко настроить. Интегрируется где угодно. Звоните и отправляйте сообщения клиентам по телефону, через приложение или компьютер. Все по разумной цене.

Cordless

Cordless

cordless.io

Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.

Bandwidth

Bandwidth

bandwidth.com

Готовая к использованию в облаке голосовая связь, обмен сообщениями и служба экстренной помощи 911, созданная для предприятий. Bandwidth — единственный поставщик платформы API, владеющий сетью уровня 1, обеспечивающей лучшее качество, скорости и контроль.

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениям...

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI — это унифицированная облачная коммуникационная платформа нового поколения, эффективная, гибкая и оснащенная необходимыми современными функциями для бизнеса всех типов. Он легко интегрируется с вашими любимыми инструментами и API CRM, позволяя оптимизировать рабочий процесс и автоматизироват...

Devyce

Devyce

devyce.com

Глобальная мобильная сеть для бизнеса. Получите виртуальный номер для своего бизнеса или даже для всей бизнес-телефонной системы. Вы также можете бесплатно перенести к нам свой существующий бизнес-номер.

Net2Phone

Net2Phone

net2phone.com

Net2Phone — это облачный поставщик услуг телефонной связи для бизнеса, который помогает предприятиям повышать производительность с помощью мощных инструментов uCaaS. Компания net2phone, которой доверяют клиенты и партнеры по всему миру, произвела революцию на рынке телекоммуникаций, предложив телефо...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным...

CM.com

CM.com

cm.com

Мгновенно связывайтесь со своими клиентами и превзойдите их растущие ожидания с помощью пакета программного обеспечения №1 для диалоговой коммерции.

Voip Business

Voip Business

voipbusiness.com

VoIP Business предлагает услуги облачной системы, доступной по всему миру. Он предлагает функцию переадресации вызовов при интернет-вызовах VoIP, используя только одну сеть для передачи данных и голоса. Использование одной сети вместо двух снижает стоимость звонков для клиентов. Интернет-звонки имею...

IntBell

IntBell

intbell.com

IntBell — это платформа SAAS, предоставляющая международные SMS и голосовые услуги. В основном он предоставляет SMS и голосовые услуги малым и средним клиентам.

Kasookoo

Kasookoo

kasookoo.com

Kasookoo — это облачное решение для бизнес-телефонов. Вместо нескольких телефонных линий и настольных телефонов Kasookoo представляет собой приложение для вашего мобильного и/или настольного компьютера с виртуальным секретарем, маршрутизацией и переводом вызовов, конференц-связью и дешевыми междунар...

Tresta

Tresta

tresta.com

Tresta — это виртуальная телефонная система и мобильное приложение, которое превращает любой смартфон в ваш бизнес-телефон, поэтому вы можете управлять своими деловыми коммуникациями с любого устройства. Благодаря неограниченному количеству звонков, текстовых сообщений и мощным функциям управления в...

Voiply

Voiply

voiply.com

Voiply — ведущий VoIP-провайдер услуг домашнего телефона, рабочего телефона, онлайн-факса и парковки номеров. У нас самые низкие цены в отрасли.

Gradwell

Gradwell

gradwell.com

С 1998 года компания Gradwell поставляет передовые облачные технологии, разработанные нашей командой экспертов. Приобретение The Technology Group произошло в 2021 году, что сделало нас крупнейшим партнером 3CX в регионе EMEA. Мы являемся ведущим поставщиком облачных коммуникаций, предоставляющим ком...

Cytracom

Cytracom

cytracom.com

Cytracom предоставляет хостинг VoIP корпоративного уровня и унифицированные коммуникации для предприятий по всей стране. Решения Cytracom VoIP обеспечивают экономию средств, мобильность, масштабируемость и надежность благодаря платформе, построенной на самой передовой в мире облачной технологии VoIP...

Clearfly

Clearfly

clearfly.net

Clearfly мобильизирует бизнес-приложения голосовой связи и обмена сообщениями, а также предоставляет функции охвата и визуальной голосовой почты через мобильные настольные телефоны.

AVOXI

AVOXI

avoxi.com

AVOXI, глобальная коммуникационная платформа, предоставляет решения для голосовой связи, обмена сообщениями и контакт-центра — и все это на одной платформе. Предоставляя международным компаниям местное присутствие, необходимое им для легкого масштабирования вместе со своими клиентами, AVOXI предлага...

Cradle.io

Cradle.io

cradle.io

Умнее призывать к гибкому бизнесу. Cradle — это идеальный инструмент для современного бизнеса, меняющий способ общения бизнеса с клиентами. Cradle помогает командам продаж и поддержки оставаться на связи с вашими клиентами из офиса, в дороге, вместе или удаленно. Администраторы могут мгновенно добав...

CircleLoop

CircleLoop

circleloop.com

Британский поставщик облачных телекоммуникаций объединяет всю вашу телефонную систему с помощью мощных настольных и мобильных приложений всего за 5,00 в месяц (7-дневная БЕСПЛАТНАЯ пробная версия). Функции Circle Loop включают персонализированную голосовую почту, запись вызовов, перевод вызовов, упр...

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