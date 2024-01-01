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VoIP-провайдеры - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для передачи голоса по интернет-протоколу (VoIP) использует IP-сеть для беспрепятственной передачи телефонных звонков, устраняя необходимость в дополнительной телефонной сети. Он представляет собой современную версию УАТС (частная телефонная станция), термин, относящийся к частным телефонным сетям внутри организаций. Поставщики VoIP предлагают различные типы УАТС, такие как размещенные УАТС, виртуальные УАТС и облачные УАТС, с различиями, главным образом, в уровне необходимого обслуживания пользователей. Требования к оборудованию для решений VoIP могут различаться. Некоторые провайдеры требуют использования своих конкретных телефонных систем, в то время как другие совместимы с любым проприетарным телефоном VoIP. Кроме того, некоторые провайдеры VoIP предлагают решение, называемое программным телефоном, которое позволяет пользователям совершать звонки с помощью своего личного сотового телефона либо в качестве дополнения, либо вместо традиционной УАТС. Возможности VoIP также интегрированы в другие типы коммуникационного программного обеспечения. Например, голосовой компонент в программном обеспечении для видеоконференций включается с помощью VoIP. Однако провайдеры VoIP предлагают возможность подключения через Интернет независимо от служб видеосообщений или других коммуникационных платформ. VoIP является ключевой функцией программного обеспечения UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) и программного обеспечения инфраструктуры контакт-центра. Многие решения UCaaS включают в себя как программные телефоны, так и УАТС.