VoIP-провайдеры - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для передачи голоса по интернет-протоколу (VoIP) использует IP-сеть для беспрепятственной передачи телефонных звонков, устраняя необходимость в дополнительной телефонной сети. Он представляет собой современную версию УАТС (частная телефонная станция), термин, относящийся к частным телефонным сетям внутри организаций. Поставщики VoIP предлагают различные типы УАТС, такие как размещенные УАТС, виртуальные УАТС и облачные УАТС, с различиями, главным образом, в уровне необходимого обслуживания пользователей. Требования к оборудованию для решений VoIP могут различаться. Некоторые провайдеры требуют использования своих конкретных телефонных систем, в то время как другие совместимы с любым проприетарным телефоном VoIP. Кроме того, некоторые провайдеры VoIP предлагают решение, называемое программным телефоном, которое позволяет пользователям совершать звонки с помощью своего личного сотового телефона либо в качестве дополнения, либо вместо традиционной УАТС. Возможности VoIP также интегрированы в другие типы коммуникационного программного обеспечения. Например, голосовой компонент в программном обеспечении для видеоконференций включается с помощью VoIP. Однако провайдеры VoIP предлагают возможность подключения через Интернет независимо от служб видеосообщений или других коммуникационных платформ. VoIP является ключевой функцией программного обеспечения UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) и программного обеспечения инфраструктуры контакт-центра. Многие решения UCaaS включают в себя как программные телефоны, так и УАТС.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапов и малого бизнеса
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — американская компания, занимающаяся платформой облачных коммуникаций как услуги (CPaaS), базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также в...
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.
CallHippo
callhippo.com
Виртуальная телефонная система для бизнеса и предприятий предлагает местные и бесплатные телефонные номера в более чем 50 странах за 3 минуты.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Grasshopper
grasshopper.com
Виртуальная телефонная система поможет вашему бизнесу оставаться организованным при поступлении большого количества звонков. Звучит профессионально и остается на связи.
8x8 Work
8x8.com
Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.
KrispCall
krispcall.com
Виртуальная облачная телефонная система, предлагающая надежные услуги телефонии для бизнеса. Отправляйте/принимайте SMS, VoIP-звонки на международные и местные номера из одного приложения.
Ooma Office
ooma.com
Ooma — современный поставщик телефонных услуг для бизнеса и дома, а также интеллектуальных систем безопасности.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
Telnyx
telnyx.com
Общение с вашими клиентами не должно быть сложным. Наши коммуникационные API упрощают эту задачу.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze — телефонная система для совместной работы
Cloudtalk
cloudtalk.com
Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.
Sonetel
sonetel.com
Имейте собственный местный номер телефона в любом городе и стране по вашему выбору. Отвечайте на звонки где угодно. От $1,79 в месяц.
Textr Team
textrapp.com
Всего за 7 долларов в месяц централизуйте все свои звонки, текстовые сообщения и голосовую почту в одном приложении. Получите массовую рассылку SMS, автосекретаря и функции TOS Ai!
iPlum
iplum.com
iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...
Truly
truly.co
Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.
VoIPstudio
voipstudio.com
Удобная услуга VoIP-телефонии для бизнеса. VoIPstudio — это отмеченная наградами услуга VoIP-телефонии, которая предоставляет вашему бизнесу все необходимое всего за 4,99 доллара США в месяц. Никаких контрактов, никаких хлопот, никакой суеты.
Fuze
fuze.com
Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Zadarma
zadarma.com
Zadarma предлагает виртуальные телефонные номера в более чем 100 странах, бесплатную облачную АТС и CRM-системы. Видео-конференция. Отслеживание звонков. Речевая аналитика. Попробуй сейчас!
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Talkroute
talkroute.com
Телефонная система, созданная для ведения бизнеса где угодно. Превратите свои телефоны и настольные компьютеры в виртуальную телефонную систему, готовую к работе где угодно: в офисе, дома и в дороге.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения Компания CommPeak ставит перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, под...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проек...
OnSIP
onsip.com
Облачная АТС OnSIP — это полная замена телефонной системы. Работайте из дома с помощью настольных и мобильных приложений, видеоконференций и доступа к экспертной поддержке.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Toky
toky.co
Современная телефонная система, которая работает так же, как и вы Легко настроить. Интегрируется где угодно. Звоните и отправляйте сообщения клиентам по телефону, через приложение или компьютер. Все по разумной цене.
Cordless
cordless.io
Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.
Bandwidth
bandwidth.com
Готовая к использованию в облаке голосовая связь, обмен сообщениями и служба экстренной помощи 911, созданная для предприятий. Bandwidth — единственный поставщик платформы API, владеющий сетью уровня 1, обеспечивающей лучшее качество, скорости и контроль.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениям...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — это унифицированная облачная коммуникационная платформа нового поколения, эффективная, гибкая и оснащенная необходимыми современными функциями для бизнеса всех типов. Он легко интегрируется с вашими любимыми инструментами и API CRM, позволяя оптимизировать рабочий процесс и автоматизироват...
Devyce
devyce.com
Глобальная мобильная сеть для бизнеса. Получите виртуальный номер для своего бизнеса или даже для всей бизнес-телефонной системы. Вы также можете бесплатно перенести к нам свой существующий бизнес-номер.
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone — это облачный поставщик услуг телефонной связи для бизнеса, который помогает предприятиям повышать производительность с помощью мощных инструментов uCaaS. Компания net2phone, которой доверяют клиенты и партнеры по всему миру, произвела революцию на рынке телекоммуникаций, предложив телефо...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным...
CM.com
cm.com
Мгновенно связывайтесь со своими клиентами и превзойдите их растущие ожидания с помощью пакета программного обеспечения №1 для диалоговой коммерции.
Voip Business
voipbusiness.com
VoIP Business предлагает услуги облачной системы, доступной по всему миру. Он предлагает функцию переадресации вызовов при интернет-вызовах VoIP, используя только одну сеть для передачи данных и голоса. Использование одной сети вместо двух снижает стоимость звонков для клиентов. Интернет-звонки имею...
IntBell
intbell.com
IntBell — это платформа SAAS, предоставляющая международные SMS и голосовые услуги. В основном он предоставляет SMS и голосовые услуги малым и средним клиентам.
Kasookoo
kasookoo.com
Kasookoo — это облачное решение для бизнес-телефонов. Вместо нескольких телефонных линий и настольных телефонов Kasookoo представляет собой приложение для вашего мобильного и/или настольного компьютера с виртуальным секретарем, маршрутизацией и переводом вызовов, конференц-связью и дешевыми междунар...
Tresta
tresta.com
Tresta — это виртуальная телефонная система и мобильное приложение, которое превращает любой смартфон в ваш бизнес-телефон, поэтому вы можете управлять своими деловыми коммуникациями с любого устройства. Благодаря неограниченному количеству звонков, текстовых сообщений и мощным функциям управления в...
Voiply
voiply.com
Voiply — ведущий VoIP-провайдер услуг домашнего телефона, рабочего телефона, онлайн-факса и парковки номеров. У нас самые низкие цены в отрасли.
Gradwell
gradwell.com
С 1998 года компания Gradwell поставляет передовые облачные технологии, разработанные нашей командой экспертов. Приобретение The Technology Group произошло в 2021 году, что сделало нас крупнейшим партнером 3CX в регионе EMEA. Мы являемся ведущим поставщиком облачных коммуникаций, предоставляющим ком...
Cytracom
cytracom.com
Cytracom предоставляет хостинг VoIP корпоративного уровня и унифицированные коммуникации для предприятий по всей стране. Решения Cytracom VoIP обеспечивают экономию средств, мобильность, масштабируемость и надежность благодаря платформе, построенной на самой передовой в мире облачной технологии VoIP...
Clearfly
clearfly.net
Clearfly мобильизирует бизнес-приложения голосовой связи и обмена сообщениями, а также предоставляет функции охвата и визуальной голосовой почты через мобильные настольные телефоны.
AVOXI
avoxi.com
AVOXI, глобальная коммуникационная платформа, предоставляет решения для голосовой связи, обмена сообщениями и контакт-центра — и все это на одной платформе. Предоставляя международным компаниям местное присутствие, необходимое им для легкого масштабирования вместе со своими клиентами, AVOXI предлага...
Cradle.io
cradle.io
Умнее призывать к гибкому бизнесу. Cradle — это идеальный инструмент для современного бизнеса, меняющий способ общения бизнеса с клиентами. Cradle помогает командам продаж и поддержки оставаться на связи с вашими клиентами из офиса, в дороге, вместе или удаленно. Администраторы могут мгновенно добав...
CircleLoop
circleloop.com
Британский поставщик облачных телекоммуникаций объединяет всю вашу телефонную систему с помощью мощных настольных и мобильных приложений всего за 5,00 в месяц (7-дневная БЕСПЛАТНАЯ пробная версия). Функции Circle Loop включают персонализированную голосовую почту, запись вызовов, перевод вызовов, упр...