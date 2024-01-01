Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для визуальной настройки продукта - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для визуальной настройки продуктов позволяет компаниям создавать настраиваемые 3D-визуализации своих продуктов для использования на своих веб-сайтах или платформах электронной коммерции. Это программное обеспечение повышает качество обслуживания покупателей, предлагая подробную 3D-визуализацию и позволяя покупателям настраивать продукты онлайн. Более продвинутые версии также включают функции виртуальной реальности и интерактивные экскурсии по продукту. Хотя это программное обеспечение в основном используется профессионалами в области электронной коммерции, оно также будет полезно для дизайнеров и продавцов. Для оптимальной функциональности решения для визуальной настройки продукта должны интегрироваться с программным обеспечением САПР или предлагать возможность импорта моделей САПР. Кроме того, необходима интеграция с платформами электронной коммерции и системами управления веб-контентом.