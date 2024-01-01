Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для визуальной конфигурации - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для визуальной конфигурации, обычно называемое визуальными конфигураторами продуктов, предоставляет торговым представителям визуальные представления продуктов, настроенных на основе выбранных клиентом функций. Эти визуализации связаны с предопределенными моделями конфигурации, гарантируя, что создаются только практические конфигурации в рамках функциональных, технических, деловых или бюджетных ограничений. Многочисленные инструменты позволяют торговым представителям и клиентам динамически добавлять или удалять функции, при этом визуальное представление оперативно отражает эти изменения в режиме реального времени.