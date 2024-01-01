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Платформы для визуальной совместной работы - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Платформы визуального сотрудничества — это универсальные облачные среды, предназначенные для облегчения командного общения и совместной работы в режиме реального времени. Эти платформы предлагают обширное масштабируемое полотно и ряд функций для совместной работы, включая одновременное редактирование, создание досок, построение диаграмм, совместное использование экрана, заметки, комментарии, помеченные курсоры, текстовый чат, а также видео- и аудиоконференции. Эти инструменты используются как удаленными, так и совместно расположенными командами, хотя некоторые платформы лучше подходят для одного параметра, чем для другого. Некоторым платформам визуальной совместной работы может потребоваться собственное оборудование или они оптимизированы для переговорных комнат с устройствами с большими сенсорными экранами, в то время как другие доступны на любом устройстве. Их гибкость делает эти платформы независимыми от отрасли, позволяя различным командам использовать их для различных проектов или целей, таких как планирование проектов, создание прототипов, раскадровка и управление собраниями. В то время как некоторые платформы визуального сотрудничества оснащены встроенными коммуникационными функциями, другие интегрируются с установленным программным обеспечением для обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций. Эти платформы часто поддерживают широкий спектр интеграций, позволяя пользователям прикреплять файлы и создавать рабочие процессы внутри приложения. Кроме того, многие предлагают API для подключения к другим инструментам в технологическом стеке бизнеса.