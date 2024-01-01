Виртуальные рабочие пространства - Самые популярные приложения
Виртуальное рабочее пространство функционирует как цифровой симулированный офис, оснащенный инструментами для совместной работы и общения, позволяющими воспроизвести опыт физического офиса. Он служит центром совместной работы для удаленных команд, которые не могут ежедневно встречаться лично. В то время как удаленные команды могут использовать программное обеспечение для внутренней связи или видеоконференций, виртуальные рабочие пространства предлагают структурированную структуру взаимодействия, которая в противном случае была бы отсутствующей. В этих виртуальных пространствах члены команды могут видеть, какие сотрудники находятся «в офисе», что способствует продуманному командному взаимодействию и предоставляет выделенные области для взаимодействия. Виртуальные рабочие пространства объединяют различные инструменты общения и совместной работы на единой платформе в моделируемой офисной среде. Эти платформы обычно включают в себя такие функции, как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции и совместное использование экрана, объединенные вместе.
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Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
oVice
ovice.com
Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.
Spot
spotvirtual.com
Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.
SpatialChat
spatial.chat
Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch — супер-крутое приложение для видеочата. Вы можете создавать интерактивные виртуальные комнаты и настраивать их по своему усмотрению. Он подходит для встреч и рабочих мест.
Deskmy
deskmy.com
Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.
RemoteHQ
remotehq.com
Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
Sococo
sococo.com
Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
SoWork
sowork.com
Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...
Teemyco
teemyco.com
Teemyco позволяет командам сосуществовать независимо от того, где каждый физически находится. Мы поощряем спонтанное взаимодействие и объединяем коллег. Начните бесплатно — бета-версия Teemyco теперь открыта для всего мира!
Kumospace
kumospace.com
Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
Orum
orum.com
Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет продажи, объединяет команды и увеличивает доходы.
Kino Live
kino.live
Инструмент видеокоммуникации в рабочем пространстве, созданный для вдохновения. Kino объединяет удаленных сотрудников с помощью видеотехнологий, которые создают атмосферу офиса. Благодаря технологии Spaces у каждого человека есть выделенное пространство для взаимодействия, сотрудничества и вдохновен...
Koncert
koncert.com
Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.
Cosmos Video
cosmos.video
Сотрудничайте в любой момент со своей удаленной командой Пространства для совещаний команды, предназначенные для удаленных команд, которые могут сотрудничать в любой момент, не отвлекаясь. Попрощайтесь с ожиданием ответов, планированием звонков или обменом ссылками на встречи.
VoicePing
voice-ping.com
VoicePing is a virtual collaboration space that enhances the productivity of global teams beyond the level of real space. You will have best experience of communications and connections between members in different locations. ✅ We have voice recognition A.I. so that you don’t have to make minutes ma...
WorkAdventure
workadventu.re
WorkAdventure is a platform that allows you to design fully customizable collaborative virtual worlds. With your avatar, you can interact spontaneously with your colleagues, clients, partners, etc. Imagine all types of immersive experiences (recruitments, on-boarding, trainings, digital workplace, i...
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow is the remote office for extraordinary teams. Teamflow brings back the presence of being in the office, the energy of working in the same room, the spontaneity of hallway conversations — the joy of feeling like a team. In Teamflow, you see your video in a bubble on a virtual office floor pl...
DemoHop
demohop.com
Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок трудно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких к...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...