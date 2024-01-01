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Виртуальные рабочие пространства - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Виртуальное рабочее пространство функционирует как цифровой симулированный офис, оснащенный инструментами для совместной работы и общения, позволяющими воспроизвести опыт физического офиса. Он служит центром совместной работы для удаленных команд, которые не могут ежедневно встречаться лично. В то время как удаленные команды могут использовать программное обеспечение для внутренней связи или видеоконференций, виртуальные рабочие пространства предлагают структурированную структуру взаимодействия, которая в противном случае была бы отсутствующей. В этих виртуальных пространствах члены команды могут видеть, какие сотрудники находятся «в офисе», что способствует продуманному командному взаимодействию и предоставляет выделенные области для взаимодействия. Виртуальные рабочие пространства объединяют различные инструменты общения и совместной работы на единой платформе в моделируемой офисной среде. Эти платформы обычно включают в себя такие функции, как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции и совместное использование экрана, объединенные вместе.