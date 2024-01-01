Торговые площадки виртуальной реальности (VR) - Самые популярные приложения

Рынки виртуальной реальности (VR) служат доступными онлайн-платформами, где пользователи могут исследовать, делиться, находить и покупать VR-контент, особенно мобильные игры. Они также предлагают разработчикам пространство для создания и демонстрации своих VR-творений, формируя основу общего опыта VR. Эти торговые площадки предоставляют разработчикам площадку для демонстрации своих работ и предлагают пользователям инструменты, необходимые для развития и обогащения VR-сред. Разработчики используют эти ресурсы в качестве основы для создания возможностей виртуальной реальности, адаптированных для игр или мобильных приложений. Хотя некоторые платформы обычно предназначены для конкретных операционных систем и оборудования, некоторые платформы облегчают интеграцию шлемных дисплеев (HMD) и контроллеров различных марок, позволяя пользователям персонализировать свои встречи в виртуальной реальности. Эти торговые площадки находят применение во многих отраслях, включая разработку игр и кинопроизводство. Кроме того, у геймеров есть возможность приобретать полностью разработанные VR-игры непосредственно на этих платформах.