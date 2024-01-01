Программное обеспечение для виртуальной примерки - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для виртуальных примерок позволяет предприятиям по производству одежды предлагать клиентам подробную информацию о размерах, что расширяет их возможности совершать осознанные покупки одежды в Интернете. Розничные продавцы могут разрабатывать индивидуальные таблицы размеров для своей продукции или предоставлять клиентам возможность создавать персональные профили размеров, рекомендуя товары, которые лучше всего подходят. Это программное обеспечение можно интегрировать в платформы электронной коммерции или киоски в магазинах, чтобы повысить качество обслуживания клиентов. Поскольку программное обеспечение для виртуальной примерки в основном представляет собой инструмент для работы с клиентами, его необходимо интегрировать с ориентированным на клиента программным обеспечением, таким как платформы электронной коммерции и инструменты персонализации, а также с серверными системами, такими как программное обеспечение для аналитики электронной коммерции.