Программное обеспечение для виртуальной примерки - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для виртуальных примерок позволяет предприятиям по производству одежды предлагать клиентам подробную информацию о размерах, что расширяет их возможности совершать осознанные покупки одежды в Интернете. Розничные продавцы могут разрабатывать индивидуальные таблицы размеров для своей продукции или предоставлять клиентам возможность создавать персональные профили размеров, рекомендуя товары, которые лучше всего подходят. Это программное обеспечение можно интегрировать в платформы электронной коммерции или киоски в магазинах, чтобы повысить качество обслуживания клиентов. Поскольку программное обеспечение для виртуальной примерки в основном представляет собой инструмент для работы с клиентами, его необходимо интегрировать с ориентированным на клиента программным обеспечением, таким как платформы электронной коммерции и инструменты персонализации, а также с серверными системами, такими как программное обеспечение для аналитики электронной коммерции.
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Esenca
esenca.ai
Esenca — это решение для измерения тела с использованием искусственного интеллекта, которое использует самые современные технологии, чтобы мгновенно давать вашим клиентам рекомендации по размерам и предоставлять вам информацию об их потребностях. Esenca может быть легко интегрирована в любой веб-сай...
Aistetic
aistetic.com
Увеличьте продажи и сократите прибыль с помощью рекомендаций по размерам от Aistetic на основе искусственного интеллекта. 3D-технология определения размера и измерения тела Aistetic: снижает прибыль благодаря точным измерениям и рекомендациям по размерам для более удобной одежды и более счастливых к...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK — создатель ведущей в мире запатентованной технологии мобильного сканирования тела, которая способствует инновациям в розничной торговле, предоставляя покупателям персонализированные рекомендации по подгонке и размеру, а также виртуальную примерку, чтобы помочь брендам сократить возвраты, одн...