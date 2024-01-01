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Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для видео электронной почты - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для видеопочты позволяет пользователям прикреплять к электронным письмам персонализированные видеоролики, улучшая коммуникацию. Маркетологи используют видеоэлектронную почту, чтобы обогатить свои почтовые кампании привлекательным видеоконтентом, а торговые представители используют его для персонализации своих электронных писем клиентам и потенциальным клиентам. Некоторые инструменты видеопочты специально разработаны для отделов продаж или маркетинга и предлагают функции, адаптированные к их потребностям. Для маркетинга эти функции могут включать планирование кампаний, отслеживание и возможность загрузки списков адресов электронной почты. Для отделов продаж они могут предложить автоматическое отслеживание электронной почты и интеграцию программного обеспечения CRM. Хотя некоторые программы для видеохостинга и захвата экрана/видео включают видеоэлектронную почту в качестве дополнительной функции, многие решения для видеопочты являются автономными инструментами. Эти решения часто имеют возможности отслеживания электронной почты, такие как отслеживание действий получателей, и интегрируются с популярным программным обеспечением электронной почты, позволяя пользователям продолжать использовать предпочитаемые ими почтовые службы.