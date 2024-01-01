Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для видеосвязи - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для видеосвязи обеспечивает асинхронную связь посредством видео. Пользователи могут записывать свои экраны и камеры, а затем делиться этими записями по ссылке с другими. Это программное обеспечение повышает эффективность и результативность коммуникации и является универсальным для различных команд и рабочих функций. Он подходит как для внутренней, так и для внешней коммуникации, особенно потому, что все больше команд работают в распределенных средах, где преобладает цифровая связь. Помимо того, что это отдельный продукт, программное обеспечение для видеосвязи дополняет традиционные методы, такие как электронная почта, синхронные встречи и вики-страницы. Пользователи могут записывать свою речь, одновременно демонстрируя свой экран, обеспечивая индивидуальный подход и наглядное пособие при общении. Зрители могут смотреть видео в удобное время и оставлять комментарии. Этот инструмент помогает сотрудникам экономить время, уменьшая необходимость в координации календарей, посещении живых совещаний и написании длинных электронных писем. Программное обеспечение для видеосвязи часто представляет собой отдельную платформу, но оно хорошо интегрируется с другими инструментами связи, такими как программное обеспечение для видеоконференций, платформы внутренней связи и электронная почта. Созданными видеороликами можно делиться с помощью этих инструментов, встраивать их в веб-сайты или включать в целевые страницы.