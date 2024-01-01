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Программное обеспечение для управления объектами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления объектами служит решением B2B, помогая организаторам мероприятий эффективно контролировать свои операции, ресурсы и задачи, связанные с мероприятиями. Этот инструмент оптимизирует процесс организации, бронирования и проведения мероприятий на различных площадках, предлагая централизованную платформу для администраторов площадок и профессионалов индустрии мероприятий. Ключевые функции включают распределение помещений и ресурсов, планирование мероприятий, продажи, бронирование, выставление счетов и выставление счетов. Интеграция программного обеспечения для управления объектами может положительно повлиять на доходы, прибыльность, качество обслуживания клиентов и другие соответствующие показатели.

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Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — это онлайн-программное обеспечение для организации кейтеринга и мероприятий, которое увеличивает продажи и упрощает бронирование ресторанов, отелей и уникальных заведений.

Skedda

Skedda

skedda.com

Офисы, коворкинги, университеты, спортивные площадки, студии и церкви — это лишь некоторые из мест, которые управляют использованием своих столов, комнат, кортов, студий, залов и всех других «пространств» с помощью Skedda.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Отмеченное наградами программное обеспечение для управления отелями и объектами Экономьте время и увеличивайте доходы с помощью нашего простого в использовании решения для отелей и развлекательных заведений.

Venjue

Venjue

venjue.com

Venjue — это универсальный инструмент управления площадками, предназначенный для того, чтобы помочь организациям, занимающимся проведением мероприятий, превратить больше запросов в гостей. От первого запроса до последнего гостя, Venjue поможет вам оптимизировать каждый аспект ваших мероприятий, позв...

Propared

Propared

propared.com

Propared — программное обеспечение для планирования производства организаций искусства и мероприятий

Weven

Weven

weven.co

Универсальная система управления площадками для бесперебойного взаимодействия между площадками, клиентами и поставщиками.

EventsX

EventsX

eventsx.com

Фирменная платформа виртуальных мероприятий EventsX упрощает подготовку успешных мероприятий. Оставьте всю тяжелую работу нам. Наша платформа виртуальных мероприятий позаботится обо всем: от первоначальной подготовки до маркетинга и хостинга. А наша служба «белых перчаток» и преданные своему делу ме...

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

VenueArc — это автоматизированное облачное программное обеспечение нового поколения для бронирования площадок и управления мероприятиями, позволяющее бронировать и управлять вашими театрами и центрами исполнительских искусств.

serVme

serVme

servmeco.com

SerVme — это комплексная платформа для обслуживания гостей, которая сочетает в себе бронирование, управление столиками, мощную маркетинговую CRM, повторное вовлечение и опросы гостей, а также надежную аналитику. Специально созданная платформа для гостиничного бизнеса serVme оптимизирует операции от ...

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

Гибкая и удобная платформа планирования, позволяющая легко управлять оборудованием, лабораториями, конференц-залами, удобствами, людьми и многим другим, предоставляя при этом широкий спектр отчетов и финансовых возможностей. С QReserve: - Устанавливайте подробные правила доступа к ресурсам - Собирай...

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Продавайте свои конференц-залы и услуги онлайн с доступностью в режиме реального времени и динамическими ценами. Получайте мгновенные бронирования или запросы предложений прямо через свой веб-сайт с помощью нашей системы бронирования.

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Мы унифицируем весь рабочий процесс управления и бронирования помещений для современных организаций и команд, чтобы каждый получил максимально простой доступ к пространству, спорту и мероприятиям в кратчайшие сроки, в любое время и без усилий. Locaboo — ведущая платформа для управления площадями для...

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Harpsen — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для индустрии свадеб и мероприятий.

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Releventful предоставляет владельцам бизнеса в индустрии событий универсальный набор инструментов, позволяющий им быть организованными и на связи, экономя при этом время и деньги.

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Компания Mazévo базируется недалеко от Денвера, штат Колорадо, и была основана в 2019 году Дином Эвансом, основателем Dean Evans and Associates и создателем системы EMS Scheduling Software. Mazévo — это небольшая и активная команда, которая занимается предоставлением лучшего программного обеспечения...

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

Venuerific — это универсальное программное обеспечение для управления площадками для проведения мероприятий в Юго-Восточной Азии. Сотни компаний воспользовались расширенными функциями программного обеспечения для управления объектами, такими как CRM, отчетность и статистика, интеллектуальное планиро...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиск...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. ...

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Event Manager™ от Brightly — это универсальная облачная платформа для планирования объектов, которая помогает командам планировать, организовывать и продвигать организационные мероприятия, обеспечивая команды необходимыми инструментами для централизации и автоматизации процесса от начала до конца. з...

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управле...

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