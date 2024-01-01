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Репозитории пользовательских исследований - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Репозитории пользовательских исследований, также известные как репозитории UX, служат центральным узлом для продуктовых групп для хранения, анализа и совместной работы над пользовательскими исследованиями, способствуя улучшению продукта. Разработчики и продуктовые группы используют эти инструменты для систематизации данных отзывов пользователей и мозгового штурма потенциальных решений или новых функций в ответ на эти отзывы. Вместо того чтобы вручную просматривать обширную информацию для выявления полезных тенденций, члены команды могут использовать репозитории UX для группировки отзывов с помощью пользовательских тегов. Некоторые репозитории также автоматизируют такие задачи, как обнаружение тенденций, анализ настроений пользователей и тегирование. Хотя хранилища пользовательских исследований обрабатывают данные, собранные с помощью программного обеспечения для пользовательских исследований, они обычно не предлагают функций для непосредственного сбора пользовательских данных. Вместо этого они часто дополняют программное обеспечение для управления продуктами, предоставляя разработчикам и командам разработчиков основу для разработки новых функций или улучшения существующих.