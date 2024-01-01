Программное обеспечение для унифицированных рабочих пространств - Самые популярные приложения
Программное обеспечение унифицированного рабочего пространства объединяет различные приложения в единую платформу, позволяя пользователям получать доступ к множеству инструментов, не покидая единого рабочего пространства. Сотрудники часто теряют драгоценное время в течение рабочего дня, переключаясь между приложениями или ища информацию. Унифицированные рабочие пространства решают эту проблему, интегрируя все приложения в технологическом стеке компании, сокращая время, затрачиваемое на переход между различными программными инструментами. Эти решения обычно сочетают в себе популярное программное обеспечение для совместной работы, общения и совместной работы с облачным контентом, а некоторые продукты также интегрируются с другими распространенными приложениями. Возможности унифицированных рабочих пространств могут существенно различаться. Корпоративные решения часто отдают приоритет безопасности, предлагая такие функции, как встроенный или интегрированный единый вход (SSO), информационные панели безопасности для администраторов и расширенные встроенные функции. Другие варианты унифицированного рабочего пространства подчеркивают простоту использования и подключения, предоставляя такие функции, как сохранение паролей для нескольких приложений и каналы активности между приложениями.
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Huler
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AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...