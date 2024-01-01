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Унифицированное программное обеспечение API - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Унифицированные API, также известные как универсальные или нормализованные API, предлагают единый «мета» интерфейс для взаимодействия с различными программными приложениями одной категории. Эти инструменты функционируют как уровень абстракции, управляя взаимодействием с несколькими приложениями путем консолидации и стандартизации их API и моделей данных в один унифицированный API. Поставщики SaaS используют эти инструменты для упрощения создания интеграций для клиентов с несколькими приложениями одной категории, такими как бухгалтерские, банковские, облачные хранилища, CRM, электронная почта, HR, системы расчета заработной платы или планирования. Этот подход может значительно сократить время и ресурсы, необходимые для разработки множества подобных интеграций. Например, команда разработчиков SaaS, стремящаяся интегрировать данные о сотрудниках из различных HR-систем в свое приложение, может избежать создания отдельной интеграции для каждой HR-системы. Вместо этого они могут создать единую интеграцию с унифицированным HR API, которая подключает их приложение ко всем нужным HR-системам. Использование унифицированного API обеспечивает оптимизированный дизайн API и единообразный опыт разработки.