Платформы UCaaS - Самые популярные приложения
UCaaS, или унифицированные коммуникации как услуга, выступает в качестве центрального узла для общения и сотрудничества внутри организаций. Эти платформы предлагают такие функции, как VoIP, обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции и другие инструменты для совместной работы, и все это в рамках единой облачной системы. Платформы UCaaS могут объединять целые предприятия, обеспечивая быстрое и оптимизированное общение и принятие решений, предоставляя различные функциональные возможности в одном продукте. Хотя «унификация» в UCaaS означает объединение, а не универсальность, цель состоит в том, чтобы объединить все методы корпоративных коммуникаций под одной крышей. Продукты UCaaS включают в себя функции, присутствующие в отдельных решениях, таких как программное обеспечение VoIP, программное обеспечение для видеоконференций, программное обеспечение для внутренних коммуникаций и другие инструменты для совместной работы в команде. Вместо того, чтобы приобретать эти решения по отдельности, компании могут использовать платформу UCaaS для доступа ко всем этим функциям в более гибком пакете. Интегрированный характер этих платформ позволяет пользователям отслеживать и получать оповещения через единую среду. Хотя платформы UCaaS предлагают обширную функциональность, многие из них могут интегрироваться с внешними системами управления контентом или программным обеспечением контакт-центра, в зависимости от конкретных потребностей организации. Однако платформы UCaaS редко предоставляют автономные возможности электронной почты, обычно полагаясь на существующую систему электронной почты компании для обмена сообщениями и координации.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Zoho Meeting
zoho.com
Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
8x8 Work
8x8.com
Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Fuze
fuze.com
Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениям...
Zellim
zellim.com
Управляйте командами из одного простого приложения! Настраивайте рабочие процессы, отслеживайте прогресс команды и легко сотрудничайте из любой точки мира.
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone — это облачный поставщик услуг телефонной связи для бизнеса, который помогает предприятиям повышать производительность с помощью мощных инструментов uCaaS. Компания net2phone, которой доверяют клиенты и партнеры по всему миру, произвела революцию на рынке телекоммуникаций, предложив телефо...
Thirdlane
thirdlane.com
Разработчик платформ и решений VoIP PBX и унифицированных коммуникаций для предприятий, поставщиков услуг интернет-телефонии и операторов колл-центров.
Commio
commio.com
Commio предлагает лучший способ обеспечить передачу голосовых и текстовых сообщений в облаке. Быстро приступайте к работе с помощью нашего интегрированного портала Commio io или гибких API. Мы упрощаем подключение ваших 40 высококачественных операторов связи к Twilio, Nexmo, Plivo, SignalWire или лю...
CINNOX
cinnox.com
Единая связь, диверсифицированный интеллект. Объединяя данные, людей, искусственный интеллект и опыт в одном месте, CINNOX дает организациям возможность проектировать, создавать и раскрывать возможности опыта «X» в движении, чтобы создавать выигрышные моменты для команд и клиентов.