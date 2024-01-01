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Программное обеспечение для транскрипции - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для транскрипции автоматически преобразует аудио из интервью, разговоров, диктовок, видеозаписей и многого другого в текст. Эти инструменты используют такие технологии, как обработка естественного языка (NLP) и машинное обучение для транскрипции, а некоторые используют модель «человек в цикле» (HITL) для повышения точности. В отличие от программного обеспечения для распознавания голоса, которое предоставляет API или веб-сервисы для интеграции с веб-сайтами или другими приложениями, программное обеспечение для транскрипции предлагает удобную автономную платформу для преобразования речи в текст (STT). Пользователи могут загружать аудиофайлы на эти платформы для транскрипции или диктовать речь непосредственно в программе. Некоторые инструменты также поддерживают живую транскрипцию видеоматериалов. Дополнительные функции могут включать интеграцию API, совместное редактирование и аналитические отчеты о производительности и точности транскрипции.