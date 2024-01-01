Transcription Software - Самые популярные приложения
Transcription software automatically converts audio from interviews, conversations, dictations, video footage, and more into text. These tools leverage technologies like natural language processing (NLP) and machine learning for transcription, with some employing a human-in-the-loop (HITL) model to enhance accuracy. Unlike voice recognition software, which provides APIs or web services for integration into websites or other applications, transcription software offers a user-friendly standalone platform for speech-to-text (STT) conversion. Users can upload audio files to these platforms for transcription or dictate speech directly into the software. Some tools also support live transcription for video footage. Additional features may include API integration, collaborative editing, and analytics reporting on transcription performance and accuracy.
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Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm позволяет подкастерам и медиакомпаниям легко записывать удаленные интервью в студийном качестве. Конечный результат? Видео 4K и аудиоконтент в формате WAV.
Murf AI
murf.ai
Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Rev
rev.com
Преобразование аудио и видео в текст. Люди работают бок о бок с лучшим искусственным интеллектом по преобразованию речи в текст.
Happy Scribe
happyscribe.com
Универсальная платформа транскрипции и субтитров. Современный А.И. работая бок о бок с лучшими лингвистами.
Tactiq
tactiq.io
Ведите беседу, мы позаботимся о записях. Благодаря расшифровке Tactiq в реальном времени Google Meet, Zoom, MS Teams и Webex вы никогда не пропустите ни слова.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Trint
trint.com
Расшифровать. Создавать. Делиться. Превратите аудио и видео в контент с возможностью поиска, редактирования и совместного использования на 31 языке.
tl;dv
tldv.io
Регистратор собраний на базе искусственного интеллекта для Zoom и Google Meet — tl;dv. Откройте для себя программное обеспечение для проведения встреч на базе GPT, позволяющее записывать, транскрибировать, выделять и делиться своими онлайн-встречами. Попробуйте tldv бесплатно!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Sonix
sonix.ai
Sonix — это самая передовая в мире автоматизированная платформа транскрипции, перевода и создания субтитров. Быстро, точно и доступно.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Exemplary AI
exemplary.ai
Превратите видео и аудио в привлекательный контент. Создавайте резюме, видеоролики, расшифровки, подписи, переводы и многое другое с помощью простых подсказок.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...
Amberscript
amberscript.com
Эффективность и точность: универсальный центр для всех ваших потребностей в транскрипции и субтитрах Наш передовой искусственный интеллект в сочетании с высококлассными специалистами в области языков совместно предоставляет высокоточные решения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки челов...
Beey
beey.io
Автоматическая транскрипция и субтитры для вашего аудио- или видеоконтента Онлайн-инструмент для быстрого и точного распознавания голоса по доступной цене. Создавайте качественные титры и субтитры в расширенном редакторе за считанные минуты.
Laxis
laxis.com
Извлекайте максимальную пользу из каждого разговора с клиентом Laxis AI Meeting Assistant расширяет возможности отделов по доходам, автоматически собирая и извлекая ключевую информацию о каждом взаимодействии с клиентом с минимальными усилиями.
Maestra
maestra.ai
Субтитры, озвучка и стенограмма. Создается автоматически за считанные минуты. Ведущая технология искусственного интеллекта с расширенными возможностями редактирования. Переводите на более чем 100 языков.
Verbit
verbit.co
С легкостью подписывайте и расшифровывайте свой контент Быстро и точно преобразуйте аудио- и видеоконтент в текст. Мы обеспечиваем гарантированное время обработки, стремимся к точности 99% и начинаем всего с 0,15 доллара в минуту.