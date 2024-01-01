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Компании по обучению и развитию - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Компании, специализирующиеся на обучении и развитии, предлагают аутсорсинговое решение для обучения сотрудников. Они реализуют стратегии развития и проводят учебные занятия как на месте, так и виртуально. Их услуги охватывают широкий спектр, включая общий бизнес, соблюдение требований, мягкие навыки и отраслевые знания. Некоторые также проводят неформальное обучение, уделяя особое внимание таким областям, как построение команды. Компании сотрудничают с этими поставщиками, чтобы повысить компетентность сотрудников и повысить производительность. Обычно отделы кадров тесно сотрудничают со службами обучения и развития для планирования всех мероприятий по обучению. Кроме того, некоторые компании предпочитают использовать программное обеспечение для электронного обучения в качестве дополнения к существующим программам или в качестве альтернативы аутсорсингу.