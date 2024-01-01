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Программное обеспечение для анализа временных рядов - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа временных рядов, также называемое программным обеспечением для анализа временных рядов, представляет собой средство для анализа и получения важной бизнес-информации и закономерностей на основе данных временных рядов. Эти инструменты позволяют пользователям обнаруживать закономерности в обширных и непрерывных наборах данных временных рядов для таких задач, как составление отчетов, прогнозирование и прогнозный анализ. Благодаря функциям визуализации данных эти решения облегчают понимание сложных структур данных. Благодаря интеграции встроенных методов машинного обучения инструменты анализа временных рядов раскрывают ранее скрытую информацию, такую ​​​​как микротенденции и аномалии, без необходимости ручного исследования данных, что экономит бизнес-время и ресурсы. Хотя эти программные решения в основном используются учеными, аналитиками данных и ИТ-специалистами, они также доступны более широкому кругу бизнес-пользователей.