Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для сквозного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для сквозного маркетинга позволяет брендам беспрепятственно взаимодействовать со своими маркетологами, партнерами (такими как розничные продавцы, агенты, дистрибьюторы и реселлеры) и агентствами для реализации масштабируемых маркетинговых программ. Это программное обеспечение облегчает настройку настраиваемого контента для местных маркетологов или партнеров по сбыту, а также проведение цифровых маркетинговых кампаний от имени бренда. Также известное как программное обеспечение для распределенного маркетинга, оно предлагает непрерывную маркетинговую поддержку партнерам по сбыту, помогая компаниям управлять брендингом и отслеживать эффективность каналов. В отличие от программного обеспечения для управления партнерами, которое в первую очередь облегчает общение и обмен контентом между компанией и ее партнерами, программное обеспечение для сквозного маркетинга ориентировано конкретно на автоматизацию маркетингового процесса. Он предоставляет инструменты для создания кампаний и маркетингового контента, тем самым снижая затраты компаний. Маркетологи используют это программное обеспечение для оптимизации финансирования местного маркетинга и распространения рекламы и местных маркетинговых сообщений через свои распределенные сети. В отличие от программного обеспечения для автоматизации маркетинга, которое также оптимизирует маркетинговые рабочие процессы и измеряет результаты кампаний, программное обеспечение для сквозного маркетинга используется исключительно торговыми партнерами для усиления брендов и увеличения доходов. Это дает брендам больший контроль над использованием маркетинговых материалов в распределенных сетях, одновременно предлагая партнерам гибкость в настройке маркетингового контента. Программное обеспечение для сквозного маркетинга часто интегрируется с программным обеспечением CRM, позволяя партнерам загружать сведения о потенциальных клиентах и ​​дополнительные записи для маркетинговых целей. Чтобы быть включенным в категорию «Сквозной маркетинг», продукт должен: * Предоставьте партнерам по каналу доступа доступ к маркетинговым материалам, активам и инструментам через автоматизированную платформу. * Обеспечьте возможности управления потенциальными клиентами, включая воспитание потенциальных клиентов, оценку потенциальных клиентов и отслеживание потенциальных клиентов. * Помогать партнерам по сбыту в реализации эффективных, масштабируемых и соответствующих бренду маркетинговых кампаний. * Предлагайте функции отчетности для отслеживания успеха программ сквозного маркетинга, включая электронную почту, события, цифровую рекламу и другие показатели.