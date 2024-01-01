Программное обеспечение для сквозного маркетинга - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для сквозного маркетинга позволяет брендам беспрепятственно взаимодействовать со своими маркетологами, партнерами (такими как розничные продавцы, агенты, дистрибьюторы и реселлеры) и агентствами для реализации масштабируемых маркетинговых программ. Это программное обеспечение облегчает настройку настраиваемого контента для местных маркетологов или партнеров по сбыту, а также проведение цифровых маркетинговых кампаний от имени бренда. Также известное как программное обеспечение для распределенного маркетинга, оно предлагает непрерывную маркетинговую поддержку партнерам по сбыту, помогая компаниям управлять брендингом и отслеживать эффективность каналов. В отличие от программного обеспечения для управления партнерами, которое в первую очередь облегчает общение и обмен контентом между компанией и ее партнерами, программное обеспечение для сквозного маркетинга ориентировано конкретно на автоматизацию маркетингового процесса. Он предоставляет инструменты для создания кампаний и маркетингового контента, тем самым снижая затраты компаний. Маркетологи используют это программное обеспечение для оптимизации финансирования местного маркетинга и распространения рекламы и местных маркетинговых сообщений через свои распределенные сети. В отличие от программного обеспечения для автоматизации маркетинга, которое также оптимизирует маркетинговые рабочие процессы и измеряет результаты кампаний, программное обеспечение для сквозного маркетинга используется исключительно торговыми партнерами для усиления брендов и увеличения доходов. Это дает брендам больший контроль над использованием маркетинговых материалов в распределенных сетях, одновременно предлагая партнерам гибкость в настройке маркетингового контента. Программное обеспечение для сквозного маркетинга часто интегрируется с программным обеспечением CRM, позволяя партнерам загружать сведения о потенциальных клиентах и дополнительные записи для маркетинговых целей. Чтобы быть включенным в категорию «Сквозной маркетинг», продукт должен: * Предоставьте партнерам по каналу доступа доступ к маркетинговым материалам, активам и инструментам через автоматизированную платформу. * Обеспечьте возможности управления потенциальными клиентами, включая воспитание потенциальных клиентов, оценку потенциальных клиентов и отслеживание потенциальных клиентов. * Помогать партнерам по сбыту в реализации эффективных, масштабируемых и соответствующих бренду маркетинговых кампаний. * Предлагайте функции отчетности для отслеживания успеха программ сквозного маркетинга, включая электронную почту, события, цифровую рекламу и другие показатели.
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Vibe.co
vibe.co
Vibe позволяет любому маркетологу, любому бренду и любому размеру разместить рекламу на телевидении в течение 5 минут. Легко запускайте телевизионные кампании на более чем 500 телеканалах и в потоковых приложениях.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Impartner
impartner.com
Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
Инновационные решения онлайн-маркетинга для компаний, производящих потребительские бренды, продающих через каналы, объединяющие сильные бренды, независимых дилеров и потребителей. Компания JGSullivan Interactive, первоначально основанная в 1955 году как реклама JGSullivan, сегодня видит свою задачу ...
Vartopia
vartopia.com
Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...
Marvia
getmarvia.com
Marvia — это платформа автоматизации локального маркетинга на базе SaaS. Это программное обеспечение упрощает каждый аспект распределенного маркетинга и позволяет организациям централизованно контролировать свои маркетинговые материалы, одновременно настраивая и публикуя их на локальном уровне. С ле...
xAmplify
xamplify.com
Платформа автоматизации канального маркетинга, разработанная для простоты, xAmplify помогает привлекать ваших партнеров, генерировать потенциальных клиентов и позволяет вашим партнерам заключать сделки. Это работает на любой стадии зрелости вашего канала. Благодаря многолетнему опыту xAmplify разра...
Channext
channext.com
Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения у...
MioDatos
miodatos.com
MioDatos — это платформа автоматизации маркетинга, разработанная для всех ваших маркетинговых потребностей! Вы можете создавать маркетинговые кампании, красивые электронные письма, публикации в социальных сетях, целевые страницы, реферальные кампании, маркетинговые документы и многое другое! Создава...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...
Relevize
relevize.com
Увеличьте доход от продаж вашего канала. Канальные продажи имеют решающее значение для дальнейшего роста. Автоматизируйте процесс формирования спроса для своих партнеров, чтобы эффективно генерировать потенциальных клиентов, воронку продаж и доходы.
Mindmatrix
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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.