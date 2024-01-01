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Программное обеспечение для преобразования текста в речь - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для преобразования текста в речь (TTS) находится на переднем крае передовых технологий, плавно преобразуя текстовые форматы в реалистичные голосовые данные. TTS, также называемый синтезом речи, служит важным вспомогательным инструментом, умело интерпретирующим различные текстовые документы и веб-страницы. Его приложения охватывают различные отрасли, и предприятия используют его возможности для улучшения пользовательского опыта, повышения вовлеченности и улучшения доступа к данным. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта современные системы TTS теперь могут похвастаться удивительно естественным звучанием голосов, часто бросая вызов различию между синтезированной и аутентичной речью. Последние версии программного обеспечения TTS оснащены множеством функций, адаптированных к различным потребностям и предпочтениям. Пользователи могут выбирать из множества голосов, регулировать скорость и высоту звука, пользоваться многоязычной поддержкой и даже настраивать голоса в соответствии с конкретными требованиями. Такая гибкость позволяет пользователям модулировать процесс чтения, преодолевать языковые барьеры и улучшать понимание. Более того, интеграция синтезированных голосов в веб-сайты или приложения упрощается благодаря интерфейсам прикладного программирования (API). Важно отличать поставщиков технологий TTS от программного обеспечения для распознавания голоса или преобразования речи в текст, поскольку последнее преобразует речевые данные в текст, а не наоборот. Кроме того, программное обеспечение для распознавания естественного языка (NLU) играет решающую роль в формировании выходных данных систем TTS, гарантируя, что синтезированная речь звучит как можно более естественно, с правильными паузами, интонациями и выражениями. Чтобы рассматриваться для включения в категорию «Текст в речь», продукт должен соответствовать следующим критериям: * Преобразование письменного текста в естественно звучащую речь. * Беспрепятственная интеграция с приложениями и веб-сайтами через такие соединители, как API. * Предлагайте контроль над различными аспектами синтезированных голосов, включая громкость, высоту и эмоциональные нюансы.
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AWS Console
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Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
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VEED
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Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Самое реалистичное и универсальное программное обеспечение для работы с искусственным интеллектом. Eleven предлагает создателям и издателям самые убедительные, насыщенные и реалистичные голоса, которые ищут идеальные инструменты для повествования.
Speechify
speechify.com
Читайте умнее, а не сложнее. Просматривайте документы, статьи, PDF-файлы, электронную почту — все, что вы читаете, — слушая с помощью нашей ведущей программы для преобразования текста в речь.
D-ID
d-id.com
Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.
HeyGen
heygen.com
СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ С ИИ Встречайте HeyGen — лучшую платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта для вашей команды.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
FakeYou
fakeyou.com
AI Музыка, преобразование текста в речь, голос в голос. Создавайте аудио или видео, где ваши любимые персонажи говорят все, что угодно, с помощью технологии глубоких фейков FakeYou.
Narakeet
narakeet.com
Легко создавайте озвучку, используя реалистичный текст в речи. Хватит тратить время на запись голоса, исправление ошибок и синхронизацию изображения со звуком. Просто введите или загрузите свой сценарий, выберите один из более чем 500 наших голосов и получите профессионально звучащее аудио или вид...
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.
Fliki
fliki.ai
Создавайте видео из сценариев или постов в блогах, используя реалистичные голоса, за 2 минуты!
PlayHT
play.ht
Генератор текста в голос на базе искусственного интеллекта. Создавайте реалистичный звук преобразования текста в речь (TTS) с помощью нашего онлайн-генератора голоса с искусственным интеллектом и лучших синтетических голосов. Мгновенно преобразуйте текст в естественную речь и загружайте аудиофайлы...
Resemble.ai
resemble.ai
Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel предлагает лучшие голосовые решения для преобразования текста в речь для видео и локализации. Наши голоса естественны, ясны и точны, а наша платформа проста в использовании.
dupdub
dupdub.com
DupDub — лучший онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, позволяющий генерировать реалистичные голоса из текста в речь. Мгновенно преобразуйте более 400 человеческих голосов в речь с помощью нашего преобразователя/конвертера голоса уже сегодня!
Revoicer
revoicer.com
Преобразование текста в речь Human Souding AI онлайн. Признан лучшим генератором голоса ОНЛАЙН. Самый реалистичный онлайн-преобразование текста в речь с использованием искусственного интеллекта для рекламных видеороликов, образовательных видеороликов и видеороликов подкастов.
Voicemaker
voicemaker.in
Онлайн-преобразование текста в речь преобразует текст в очень человечные голоса искусственного интеллекта, звучащие естественно. Вы можете скачать свои голоса в аудиоформате MP3, WAV. У нас есть более 1000 голосов искусственного интеллекта на 130 языках по всему миру.
LOVO
lovo.ai
Ваш голос для Метавселенной. Сохраняйте самые реалистичные голоса ИИ в сети.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
Elai.io
elai.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.
Yepic Studio
yepic.ai
Создавайте видео с искусственным интеллектом за считанные минуты с помощью Yepic Studio. Дублируйте живую видеоконференцию с помощью VidVoice. Персонализируйте и масштабируйте видео AI с помощью нашего API. Попробуй бесплатно.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...
Speakatoo
speakatoo.com
Преобразуйте любой текст в голос на всех индийских языках с помощью Speakatoo, лучшего инструмента искусственного интеллекта для преобразования текста в речь. Получите доступ к более чем 700 мужским и женским естественным голосам для преобразования текста в речь.
Verbatik
verbatik.com
Генерация текста в речь на основе искусственного интеллекта VERBATIK. Создавайте реалистичный звук в речь (TTS) с помощью AI Voice Generator и лучших синтетических голосов. Мгновенно преобразуйте текст в естественную речь и загружайте аудиофайлы в формате MP3 и WAV.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — один из лучших преобразователей текста в речь с более чем 1000 голосами искусственного интеллекта. Создавайте реалистичный текст в речь онлайн. Нажмите, чтобы ознакомиться с дополнительными функциями.
Colossyan
colossyan.com
Создавайте видеоролики с участием ИИ-актеров — перестаньте тратить время на студии. Доверьте профессиональное редактирование видео Colossyan Creator без какой-либо подготовки или дополнительных навыков. Просто введите текст и за считанные минуты получите готовое видео на более чем 70 языках.
Coqui
coqui.ai
Новый способ озвучивания. Лучший способ. Coqui Studio: реалистичное и эмоциональное преобразование текста в речь с помощью генеративного искусственного интеллекта.
Dubverse
dubverse.ai
Самый простой (и волшебный) способ дублировать видео. Сделайте свой контент многоязычным одним нажатием кнопки и охватите больше людей.
Oxolo
oxolo.com
Используйте искусственный интеллект Oxolo, чтобы за считанные минуты превратить URL-адреса в увлекательные видеоролики. Никаких навыков редактирования не требуется. Экспортируйте потрясающие видеоролики о продуктах и многом другом. Попробуй бесплатно!
Hour One
hourone.ai
Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке
Blogcast
blogcast.host
Создайте подкаст без записи. Создавайте четкую, естественно звучащую речь из публикаций в блогах и контента для подкастов, видео и многого другого с помощью технологии преобразования текста в речь. Микрофон не требуется!
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — это усовершенствованное средство удаления обнаружений AI, которое может преобразовывать текст AI в человеческий контент. Он может очеловечить текст ИИ, используя естественные, человеческие стили письма, чтобы он звучал достаточно аутентично, чтобы обойти обнаружение ИИ.
Leelo
leelo-ai.com
Программа чтения статей Leelo и инструмент преобразования текста в речь. Легко преобразуйте письменный контент в естественно звучащую речь с помощью LEELO. Идеально подходит для презентаций, маркетинговых видеороликов и аудиокниг.
iMyFone
filme.imyfone.com
Мы — iMyfone, динамичная группа людей, увлеченных своим делом. Наша миссия — разрабатывать инновационное, простое в использовании и недорогое программное обеспечение, которое освежит ваш опыт. ЗВЕЗДНЫЙ ПРОДУКТ: 1. iMyFone D-Back: восстановите более 18 типов файлов, включая WhatsApp, Viber, WeChat, K...
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya — это суперинструмент искусственного интеллекта, который может создавать рекламные тексты и преобразовывать текст в речь онлайн. ПЛЮС Создавайте реалистичные голоса для любого текста за считанные секунды, используя более 840 реалистичных голосов на более чем 135 языках и диалектах.
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, который может превратить ваш текст в реалистичную речь. Более 300+ гиперреалистичных голосов. Создавайте свой контент так, как вы этого хотите!
SpeechEasy
speecheasyapp.com
Высококачественные голоса для удобного прослушивания. Используя возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, мы создали простое и удобное решение для преобразования текста в аудио. SpeechEasy™ позволяет генерировать синтетические голоса студийного уровня, которые облегчают прослушива...
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...
BeyondWords
beyondwords.io
Публикация текста в речь без проблем. С BeyondWords вы и ваша команда можете конвертировать текст в привлекательный звук. Улучшите свой процесс публикации с помощью нашей универсальной аудиосистемы CMS и голосов искусственного интеллекта или создайте собственный голос.
SteosVoice
cybervoice.io
Голосовые связки искусственного интеллекта для каждого. 1. Создавайте уникальный контент; 2. Дублирование видео, пожертвования, инди-игры, моды; 3. Создавайте подкасты; 4. Поздравьте своих покровителей; 5. Зарабатывайте на своем голосе.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям на выбор более 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смеши...
Respeecher
respeecher.com
Respeecher — это программа для клонирования голоса, которая создает речь, неотличимую от речи исходного говорящего. Мы используем передовой искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы освоить каждый аспект вашего целевого голоса. Мы сочетаем классические алгоритмы цифровой обработки сигналов...
Speaktor
speaktor.com
Speaktor — это преобразователь текста в речь, который преобразует любой текстовый файл в речь и читает его вам. Это приложение для преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта преобразует любое написанное слово в речь. Речь стала более удобной для потребления и обмена мыслями и ид...
Pipio
pipio.ai
Создавать профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом теперь очень просто: нужно всего лишь печатать, щелкать и перетаскивать. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которых можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Эти ИИ-аватары могу...
Kukarella
kukarella.com
Озвучивайте голос с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и а...
Speechson
speechson.com
Генератор голоса AI онлайн. Преобразуйте текст в речь быстро и легко с помощью реалистичных и естественных голосов.
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz — сервис перевода и дубляжа видео, полностью основанный на современных технологиях искусственного интеллекта. Он позволяет легко дублировать и локализовать видеоролик о продукции вашей компании на японском языке для местного рынка, например, на немецкий язык. Или переведите яркий рецепт блюда...
Genmo
genmo.ai
Genmo — это платформа для создания и обмена интерактивным, захватывающим генеративным искусством. Выйдите за рамки 2D-изображений в Genmo, создавая видео, анимацию и многое другое. Мы помогаем вам создавать средства массовой информации в тех форматах, которые вам нужны, чтобы рассказывать ваши истор...
Woord
getwoord.com
Woord — это служба преобразования текста в речь (TTS), которая преобразует текст в высококачественный, естественно звучащий звук с использованием реалистичных человеческих голосов. Он позволяет пользователям превращать любой текстовый контент из Интернета в аудиофайлы. Woord использует передовые те...
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech (технология преобразования текста в речь) — это технологический сервис, который успешно применил искусственный интеллект и создал естественный голос, подобный человеческому, с эмоциями, с «разумной» душой»… Решение Vbee TTS позволяет сообществу создавайте цифровой контент голосом...
Listen2It
getlisten2it.com
Listen2It автоматически генерирует аудиоверсию текстового контента за считанные секунды. Выбирая из более чем 600 реалистичных голосов для преобразования текста в речь на 75 различных языках, пользователи могут придать своему бренду уникальный голос. Кроме того, Listen2It дает пользователю полный ко...
Listnr AI
listnr.ai
Listnr — это онлайн-инструмент преобразования текста в речь, разработанный Listnr Inc., который преобразует текст в реалистичную речь с помощью продвинутых голосов искусственного интеллекта. Ключевые особенности включают в себя: * 900+ голосов на 142 языках * Естественная, человечная озвучка * Настр...