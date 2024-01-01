Программное обеспечение для анализа текста - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для анализа текста, также известное как программное обеспечение для анализа текста или программного обеспечения для анализа текста, помогает пользователям извлекать информацию как из структурированных, так и из неструктурированных текстовых данных посредством обработки естественного языка (NLP). Эти идеи включают в себя анализ настроений, определение ключевых фраз, идентификацию языка, распознавание тем и шаблонов, а также обнаружение сущностей, а также другие возможности. Эти решения используют возможности НЛП и машинного обучения для извлечения разнообразной информации и предлагают визуальное представление данных для облегчения их понимания. Инструменты анализа текста способны обрабатывать текстовые данные из различных источников, таких как электронные письма, расшифровки телефонных звонков, опросы, отзывы клиентов и другие текстовые документы. Получая текстовые данные из этих разнообразных каналов, компании могут улучшить свои возможности понимать и анализировать настроения клиентов или сотрудников, интеллектуально классифицировать документы и улучшать письменный контент. Программное обеспечение для анализа текста можно интегрировать с другими аналитическими инструментами, включая платформы анализа больших данных и бизнес-аналитики, для дальнейшего расширения возможностей анализа данных.
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InfraNodus
infranodus.com
Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.
Displayr
displayr.com
Displayr — это универсальное программное обеспечение для анализа и составления отчетов, призванное помочь исследователям рынка быстро находить и делиться важными данными. 1. Более быстрое завершение проекта. 2. Выполняйте задачи самостоятельно, которые вы обычно передаете на аутсорсинг. 3. Упрощенно...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
InMoment
inmoment.com
Подход InMoment Experience Improvement (XI) выходит за рамки традиционного управления качеством обслуживания клиентов и сочетает в себе данные, технологии и отраслевой опыт».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — это автоматизированное решение для чтения и обработки документов, которое преобразует неструктурированные тексты в структурированные данные благодаря использованию оптического распознавания символов и искусственного интеллекта. Это уменьшит рабочую нагрузку, связанную с управлением счетам...
Keatext
keatext.ai
Анализируйте обратную связь, чтобы улучшить качество обслуживания людей. Keatext привносит голос клиента и сотрудника в вашу повседневную деятельность. Наша платформа создана для команд CX, маркетинга и HR, чтобы понимать большие объемы обратной связи — аналитические обзоры, открытые опросы и заявки...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — это современная комплексная платформа автоматизации знаний и анализа текста на базе SaaS, не требующая кодирования, которая делает текстовую аналитику доступной для экспертов в общей области. Организации используют его, чтобы получить выгоду от анализа отзывов клиентов, изучения ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Каждый день миллионы клиентов оставляют отзывы о продуктах, которые им нравятся, которые они любят, ненавидят или которые хотели бы изменить. От повседневных, обычных продуктов FMCG до дорогостоящих покупок, с множеством ценовых категорий и десятками вариаций в рамках ассортимента продуктов, точная ...
Text2data
text2data.com
По завершении анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack — ведущий поставщик аналитики больших данных для финансовых услуг. Финансовые профессионалы полагаются на RavenPack из-за его скорости и точности при анализе больших объемов неструктурированного контента.
NetMiner
netminer.com
NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.
Labelf
labelf.ai
Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...
MeaningCloud
meaningcloud.com
ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА. Лидирующие на рынке решения MeaningCloud для интеллектуального анализа текста и голоса клиента. Зарегистрируйтесь сейчас на нашем веб-сайте, чтобы открыть для себя наш текстовый API
Yabble
yabble.com
Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...
unitQ
unitq.com
unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...
Thematic
getthematic.com
Thematic превращает неструктурированные данные обратной связи из любого канала в ценную информацию для улучшения продуктов и качества обслуживания клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и вашим бизнес-знаниям теперь можно легко и очень быстро получить точные результаты. Тематический дает нужн...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight обеспечивает анализ текста на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам и агентствам получать информацию о клиентах, целевой аудитории и конкурентах на основе слов. Платформа представляет собой эффективное и масштабируемое решение для получения практической информации и...
Playvox
playvox.com
По мере роста объема ваших разговоров становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее распростра...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — первая платформа CX, предлагающая GPT. Раньше компании тратили недели на сбор, анализ, интерпретацию и составление отчетов по отзывам клиентов из разных источников. Теперь каждый сотрудник может задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени, основываясь на голосе клиента. Lum...
Chattermill
chattermill.com
Платформа анализа клиентского опыта Chattermill помогает компаниям раскрыть реальность своих клиентов и понять их мнение. Используя Chattermill, компании могут унифицировать данные обратной связи с клиентами из обзоров, заявок в службу поддержки, разговоров и социальных сетей, чтобы выяснить, чего к...
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предоставляет революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к ...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — это платформа для анализа обратной связи, которая за считанные минуты анализирует огромное количество отзывов клиентов, что позволяет вам быстро предоставлять глубокую информацию и помогать вашей компании принимать более обоснованные решения. Платформа Капиче не требует какой-либо настрой...
Beehive AI
beehive.ai
Только Beehive AI сочетает в себе индивидуальный генеративный искусственный интеллект с количественным анализом, поэтому руководители исследований и аналитики могут выходить за рамки текстовых сводок и разрозненных данных и генерировать надежные и действенные ответы для заинтересованных сторон. Благ...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практич...
Kimola
kimola.com
Kimola — компания ResTech, предлагающая продукты SaaS для специалистов-исследователей. Kimola Analytics предоставляет различные аспекты образа жизни конкретной потребительской аудитории. Эти аудитории определяются пользователями и генерируются системой искусственного интеллекта Kimola. Чтобы реклам...