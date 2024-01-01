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Программное обеспечение для анализа текста - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа текста, также известное как программное обеспечение для анализа текста или программного обеспечения для анализа текста, помогает пользователям извлекать информацию как из структурированных, так и из неструктурированных текстовых данных посредством обработки естественного языка (NLP). Эти идеи включают в себя анализ настроений, определение ключевых фраз, идентификацию языка, распознавание тем и шаблонов, а также обнаружение сущностей, а также другие возможности. Эти решения используют возможности НЛП и машинного обучения для извлечения разнообразной информации и предлагают визуальное представление данных для облегчения их понимания. Инструменты анализа текста способны обрабатывать текстовые данные из различных источников, таких как электронные письма, расшифровки телефонных звонков, опросы, отзывы клиентов и другие текстовые документы. Получая текстовые данные из этих разнообразных каналов, компании могут улучшить свои возможности понимать и анализировать настроения клиентов или сотрудников, интеллектуально классифицировать документы и улучшать письменный контент. Программное обеспечение для анализа текста можно интегрировать с другими аналитическими инструментами, включая платформы анализа больших данных и бизнес-аналитики, для дальнейшего расширения возможностей анализа данных.