Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Инструменты управления тестированием - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты управления тестированием помогают командам разработчиков организовывать, отслеживать и поддерживать тесты программного обеспечения. В отличие от инструментов тестирования программного обеспечения или программного обеспечения для автоматизации тестирования, эти инструменты не предназначены для выполнения тестов. Вместо этого решения для управления тестированием позволяют разработчикам хранить тестовые примеры и результаты в структуре, напоминающей репозиторий, которую можно преобразовать в действенные отчеты. Эти инструменты интегрируются с инструментами тестирования программного обеспечения, программным обеспечением для автоматизации тестирования и другими инструментами разработки. Программное обеспечение для управления тестированием предоставляет тестовые примеры и условия, которые используются при тестировании решений. Используя инструменты управления тестированием, компании могут эффективно отслеживать все тесты, которые необходимо проверять в ходе разработки программного обеспечения, обеспечивая стандартизированные условия тестирования во всей компании.