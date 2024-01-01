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Поставщики налоговых кредитов - Самые популярные приложения
Поставщики налоговых кредитов — это фирмы, которые помогают предприятиям оптимизировать государственные стимулы и налоговые льготы, например, для исследований и разработок (НИОКР), удержания сотрудников (ERC) и возможностей трудоустройства (WOTC). С помощью технологических решений эти службы анализируют финансовые данные компаний, включая расходы, формы W-2, 1099 и прошлые налоговые декларации, чтобы определить право на налоговые льготы. Следовательно, предприятия могут использовать эти кредиты для снижения налогового бремени на доходы и заработную плату.
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Gusto
gusto.com
Людская платформа Gusto помогает таким компаниям, как ваша, присоединиться, платить, страховать и поддерживать вашу трудолюбивую команду. Заработная плата, льготы и многое другое.
Pilot
pilot.com
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.
Neo.Tax
neo.tax
Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций из когда-либо созданных. Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10% от суммы возврата ден...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredib...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предл...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.
Clarus R+D
clarusrd.com
Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что тр...