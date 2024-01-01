Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для синтетических данных - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для синтеза данных позволяет пользователям создавать искусственные наборы данных, охватывающие различные типы данных, такие как изображения, текст или структурированные данные, полученные из исходного набора данных или источника данных. Это программное обеспечение позволяет пользователям создавать данные с нуля, защищая конфиденциальную информацию, сохраняя при этом внутренние закономерности и взаимосвязи исходных данных. Методы, используемые для генерации синтетических данных, варьируются от компьютерных изображений (CGI) до генеративных нейронных сетей (GAN) и эвристических подходов. Эта технология служит ценным инструментом для компаний, стремящихся оптимизировать создание наборов данных для тестирования, обучения моделей машинного обучения, проверки данных и других целей. Используя синтетические данные, пользователи могут смягчить проблемы соблюдения требований и предотвратить раскрытие личных данных, тем самым способствуя безопасному обмену и использованию данных. Чтобы обеспечить безопасность и необратимость анонимизации, многие провайдеры интегрируют механизмы конфиденциальности, такие как дифференциальная конфиденциальность, защита от рисков повторной идентификации и сохранение конфиденциальности личности. Этот подход позволяет исследователям, организациям и другим заинтересованным сторонам обмениваться данными без ущерба для конфиденциальности. Программное обеспечение для синтетических данных имеет явные преимущества перед программным обеспечением для маскировки данных. Хотя оба они направлены на защиту частной информации, программное обеспечение для синтетических данных выделяется своей способностью генерировать искусственные данные и масштабируемостью для обработки больших объемов данных. Более того, это может помочь решить проблемы, связанные с алгоритмической погрешностью, путем нивелирования погрешностей, присутствующих в исходном наборе данных. Чтобы продукт был отнесен к категории «Синтетические данные», он должен соответствовать следующим критериям: * Генерация синтетических данных, включая изображения и структурированные данные. * Преобразуйте конфиденциальные данные в полностью анонимные наборы данных, сохраняя при этом детализацию. * Работайте без проблем, позволяя генеративной модели автоматически создавать данные без явного программирования.
Отправить новое приложение
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...
GenRocket
genrocket.com
Обеспечьте непрерывное тестирование с помощью генерации корпоративных тестовых данных. Наша система была разработана, чтобы помочь командам контроля качества генерировать точные тестовые данные, которые им нужны, по низкой цене. GenRocket — это будущее генераторов инструментов управления тестовыми д...
Gretel.ai
gretel.ai
Платформа синтетических данных для разработчиков. Создавайте искусственные наборы данных с теми же характеристиками, что и реальные данные, чтобы вы могли разрабатывать и тестировать модели ИИ без ущерба для конфиденциальности.
KopiKat
kopikat.co
KopiKat — это революционный инструмент генеративного увеличения данных, позволяющий повысить точность модели искусственного интеллекта без изменения сетевой архитектуры. KopiKat расширяет стандартные подходы к дополнению данных, создавая новые копии исходных изображений, сохраняя при этом все необх...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA ускоряет разработку автономных приложений. Раздвигая границы компьютерного зрения, мы стремимся решать самые сложные проблемы наших клиентов с помощью симуляционного и сенсорного моделирования, управления большими данными, системной интеграции и обучения нейронных сетей.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc. — мировой технологический лидер, который проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводников, корпоративного программного обеспечения и решений в области безопасности. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает критически важные рынки, включ...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни кли...
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI — новаторский лидер в создании структурированных синтетических данных. Это позволяет любому генерировать высококачественные синтетические данные, аналогичные производственным, для более разумного искусственного интеллекта и более разумного тестирования. Группы синтетических данных в компан...
Syntheticus
syntheticus.ai
Создавайте высококачественные и совместимые синтетические данные в большом масштабе, которые идеально имитируют реальные данные, адаптированные к потребностям вашего бизнеса и аналитики.
syntheticAIdata
syntheticaidata.com
Мы помогаем предприятиям из различных отраслей преодолеть проблему получения высококачественных данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Наше решение генерирует синтетические данные, которые позволяют клиентам легко создавать разнообразные наборы данных в любом масштабе. Используя синт...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
YData
ydata.ai
YData помогает командам специалистов по обработке и анализу данных ускорить разработку ИИ за счет повышения качества данных.